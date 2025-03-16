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«Тамбовская сетевая компания» направила 5,93 млн рублей на соцвыплаты сотрудникам
Сегодня, 12:24
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В 2024 году АО «ТСК» выплатила 5,93 млн рублей в рамках социальных обязательств перед сотрудниками. Средства были направлены на пособия по уходу за ребёнком до 3 лет, оплату лечения, выплаты при рождении ребёнка и поддержку многодетных семей.
Компания также остаётся одним из крупнейших налогоплательщиков региона: за прошлый год в бюджеты различных уровней было перечислено более 902 млн рублей. В «ТСК» отмечают, что каждый сотрудник, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, может обратиться за материальной поддержкой.
Помимо финансовой помощи, компания активно развивает корпоративные мероприятия. Профсоюз «ТСК» организует спортивные соревнования, в том числе по лыжным гонкам, зимней и летней рыбалке. В 2024 году на культурные мероприятия, такие как походы в кино, театры, выставки и экскурсии, было потрачено 763,1 тыс. рублей. Также сотрудники компании имеют возможность туристических поездок в разные регионы России.
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