В Тамбове почтили память Евгения Боратынского 0 18 марта в сквере Боратынского в центре Тамбова состоялось торжественное возложение цветов к памятнику великому поэту золотого века. В честь 225-летия Евгения Боратынского здесь собрались поэты, литераторы и музыканты, чтобы отдать дань памяти выдающемуся земляку.

В Тамбове снова не удалось найти подрядчика для реставрации «Вечного огня» 0 Второй аукцион на реставрацию мемориального комплекса «Вечный огонь» в Тамбове снова не состоялся – на участие не подано ни одной заявки. Об этом сообщается в карточке электронного аукциона на портале госзакупок.

Посевная 2025: Тамбовские аграрии получили 850 млн рублей от РСХБ на сезонные работы 0 Россельхозбанк (РСХБ) в 2025 году направил на поддержку сезонных работ в Тамбовской области 850 млн рублей. При этом 100% кредитов заемщики получили по льготной ставке. Малые формы хозяйствования (МФХ) получили от РСХБ 350 млн рублей, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

«Тамбовская сетевая компания» направила 5,93 млн рублей на соцвыплаты сотрудникам 0 В 2024 году АО «ТСК» выплатила 5,93 млн рублей в рамках социальных обязательств перед сотрудниками. Средства были направлены на пособия по уходу за ребёнком до 3 лет, оплату лечения, выплаты при рождении ребёнка и поддержку многодетных семей.

В Тамбовской области расследуют массовую гибель рыбы в пруду Гудня 0 В пруду Гудня, расположенном на территории совхоза «Пригородный» в селе Донское Тамбовского округа, зафиксирована массовая гибель рыбы. Информация об инциденте сначала появилась в социальных сетях, а затем привлекла внимание региональных СМИ.

Очередная партия гуманитарной помощи отправится в зону СВО 0 В ближайшие дни будет отправлена очередная партия гуманитарной помощи для бойцов, находящихся на передовой. По их просьбе приобретены электростанции с солнечными панелями для зарядки раций и приборов (2 комплекта), наушники для танкистов и генератор.

В Тамбове объявлен аукцион на застройку участка по программе КРТ 0 В Тамбове стартовал аукцион на право проведения комплексного развития территории (КРТ) с начальной стоимостью 15,6 млн рублей. Приём заявок завершится 12 мая, а сами торги состоятся 16 мая.

«РусЛайн» увеличит количество рейсов из Тамбова в Санкт-Петербург 0 С мая по сентябрь авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту рейсов из Тамбова в Санкт-Петербург с трёх до пяти раз в неделю. Такое решение связано с ростом пассажиропотока и модернизацией инфраструктуры аэропорта «Тамбов».

В Тамбове выделили 84,6 миллиона рублей на реконструкцию фонтана на Привокзальной площади 0 В Тамбове планируют провести реконструкцию фонтана на Привокзальной площади, на которую в городском бюджете заложено 84,6 миллиона рублей. Определение подрядчика и окончательной стоимости работ пройдёт в ходе электронного аукциона до 25 марта. Заказчиком выступает муниципальная дирекция

В центре Тамбова продают торговый дом за 250 миллионов рублей 0 Торговый дом «Тамбов», расположенный на улице Интернациональной, выставлен на продажу за 250 миллионов рублей. Двухэтажное здание общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров является одним из знаковых объектов в центре города.

Житель Тамбовской области выплатил 460 тысяч рублей алиментов после запрета на автомобили 0 В Тамбовской области 53-летний мужчина, накопивший задолженность по алиментам в размере 460 тысяч рублей, полностью погасил долг после того, как судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с его автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Моршанск претендует на звание «Населённый пункт трудовой славы» 0 Моршанск направил официальное ходатайство в правительство Тамбовской области о присвоении городу почётного звания «Населённый пункт трудовой славы». Инициатором обращения выступил глава города Роман Поленков, а депутаты городского Совета народных депутатов единогласно поддержали это предложение.

В Тамбовской области зафиксированы первые укусы клещей у детей 0 К 13 марта в медицинские учреждения Тамбовской области обратились три ребёнка, укушенные клещами. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году за аналогичный период не было зафиксировано ни одного подобного случая.

В Тамбове мужчина получил 8 лет колонии за избиение жены до смерти 0 В Тамбове 47-летний мужчина приговорён к 8 годам колонии строгого режима за жестокое избиение собственной супруги, приведшее к её гибели. Об этом сообщила прокуратура Тамбовской области.

В Тамбове стартовал «месячник чистоты»: штрафы за растительные отходы временно отменены 0 С 14 марта по 31 мая в Тамбове проходит «месячник чистоты», в рамках которого горожане могут бесплатно складировать растительные отходы на контейнерных площадках. Как сообщили городские власти, на это время штрафы за выброс веток, древесных остатков и уличного смёта отменяются.

В школе Тамбовской области 12-летний ученик получил травму 0 В школе села Хобот-Богоявленское Тамбовской области произошёл случай, который вызвал возмущение родителей и вновь поднял вопросы о безопасности учеников. 5 марта на перемене девятиклассница поставила подножку 12-летнему мальчику, из-за чего он упал лицом на пол и сломал передние зубы. Однако, по

В Тамбовской области обсудили строительство школы в Бокино после выявленных нарушений 0 Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин провёл рабочее совещание на стройплощадке школы на 1100 мест в селе Бокино. В обсуждении приняли участие врио заместителя главы региона Евгений Зименко, представители застройщика, а также сотрудники министерства градостроительства и архитектуры.

В Тамбовской области выявили проблемы в работе Минздрава из-за нехватки специалистов 0 В Тамбовской области провели служебную проверку работы регионального министерства здравоохранения, инициированную после многочисленных жалоб на отсутствие необходимых лекарств. По предварительным данным, выявлены две ключевые проблемы.

В Тамбовской области упавшие БПЛА повредили инфраструктуру предприятия 0 Утром 13 марта в Моршанском муниципальном округе Тамбовской области произошёл инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в результате которого была повреждена инфраструктура одного из предприятий. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Администрация Тамбовского округа планирует приобрести два автомобиля за 6 млн рублей 0 Администрация Тамбовского округа объявила закупку двух иномарок на сумму 6 млн рублей. Согласно контракту, автомобили должны быть «Haval F7 Premium» или их эквивалентом.