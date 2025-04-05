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В Тамбовской области с 1 апреля социальные пенсии выросли на 14,75%
Сегодня, 10:08
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С начала апреля в Тамбовской области вступила в силу индексация социальных пенсий и выплат ряду льготных категорий граждан. Повышение составило 14,75% и связано с ростом прожиточного минимума пенсионеров по итогам 2023 года. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России (ОСФР).
По словам управляющего ОСФР по Тамбовской области Натальи Шабановой, индексация затронула более 25 тысяч пенсионеров региона, включая 21 тысячу получателей социальных пенсий.
— Социальные пенсии назначаются в первую очередь гражданам с инвалидностью, а также тем, кто потерял кормильца или не имеет достаточного страхового стажа для назначения страховой пенсии, — пояснила Шабанова.
Индексация также распространилась на другие категории: участников Великой Отечественной войны, граждан, награждённых знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осаждённого Севастополя" и "Житель осаждённого Сталинграда", военнослужащих срочной службы и членов их семей, пострадавших от радиационных катастроф, космонавтов, лётчиков-испытателей и ряд других.
Выплаты поступают по обычному графику: через банки — 7, 11 и 22 апреля.
Отметим, что повышение социальных пенсий — ежегодная мера, направленная на защиту доходов наиболее уязвимых категорий населения, не имеющих полноценного страхового стажа.
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