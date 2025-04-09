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Житель Котовска через суд взыскал почти миллион рублей с должника
Вчера, 13:35
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Котовский городской суд Тамбовской области рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя о взыскании денежных средств, предоставленных в долг. Как следует из материалов дела, истец в мае 2023 года передал своему знакомому крупную сумму в рамках заключённого договора займа. Согласно условиям соглашения, заемщик должен был вернуть деньги до мая 2024 года, но этого не сделал.
Истец, не дождавшись возврата средств, обратился в суд с требованием вернуть не только основную сумму долга, но и проценты за пользование займом, а также понесённые судебные расходы. Общая сумма исковых требований составила 999 500 рублей.
Суд, рассмотрев представленные доказательства, принял решение в заочном порядке и полностью удовлетворил требования заявителя. Таким образом, с ответчика будет взыскано почти миллион рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.
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