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Тамбовская область готовится к пожароопасному сезону: выявлены риски, намечены меры

Вчера, 11:14
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Тамбовская область готовится к пожароопасному сезону: выявлены риски, намечены мерыВ Тамбове прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором рассмотрели готовность муниципалитетов региона к весенне-летнему пожароопасному сезону.

По информации, представленной на заседании, в области завершена основная подготовка: разработаны планы тушения лесных пожаров для всех лесничеств, усилен мониторинг обстановки с применением космических данных, а также воздушного и наземного патрулирования.

Однако проверка готовности, по словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Тамбовской области Сергея Донцова, выявила ряд серьёзных недостатков. Главные из них — это близость жилой застройки к лесам и значительное удаление ряда сельских поселений от пожарных частей. Под угрозой могут оказаться 250 объектов, включая населённые пункты, детские лагеря, социальные учреждения и садоводческие товарищества.

В качестве мер профилактики предложено расчистить прибрежные и лесные зоны от сухой травы, валежника и мусора, создать минерализованные полосы шириной не менее 10 метров, а в летних лагерях предусмотреть организацию добровольных пожарных команд.

Также прозвучало поручение муниципалитетам — уделить особое внимание подготовке к купальному сезону и обеспечить безопасность на водных объектах, особенно в зонах массового отдыха.

По итогам заседания местным властям рекомендовано усилить контроль за состоянием противопожарной защиты, а все выявленные недочёты должны быть устранены в кратчайшие сроки.

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
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