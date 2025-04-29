В Тамбовской области останется только один округ для выборов в Госдуму Комментариев: 0



Предложение ЦИК объясняется необходимостью привести систему в соответствие с актуальной демографической ситуацией: по состоянию на 1 января 2025 года в регионе зарегистрировано 791 202 избирателя. Согласно действующему законодательству, это число избирателей не позволяет сохранить два одномандатных округа — теперь регион сможет быть представлен лишь одним депутатом по мажоритарной системе.



На выборах 2021 года Тамбовская область была поделена на два округа. По их результатам депутатами Госдумы стали Александр Поляков («Единая Россия») и Алексей Журавлёв («Родина»). При этом интересы области в парламенте также представляют Тамара Фролова (региональная группа «Единой России»), Георгий Камнев (КПРФ, также охватывает Липецкую и Пензенскую области) и Антон Ткачёв («Новые люди»), избранный от межрегионального объединения.



Согласно проекту ЦИК, избирательная карта будет перераспределена не только по Тамбовской области, но и по всей стране. Это станет первым крупным изменением системы одномандатных округов с момента её утверждения в 2015 году.



Решение о сокращении количества округов может заметно повлиять на политический ландшафт региона. Эксперты уже предполагают, что это усилит конкуренцию между партиями и кандидатами за единственный мандат, а также может повлиять на степень представленности региона в федеральных структурах.



Окончательное утверждение новой схемы ожидается после рассмотрения проекта в Государственной Думе. Выборы в Госдуму назначены на 2026 год. Центральная избирательная комиссия России подготовила проект новой схемы одномандатных избирательных округов, в рамках которой Тамбовская область потеряет один из двух действующих округов. Документ уже направлен на рассмотрение в Государственную Думу.Предложение ЦИК объясняется необходимостью привести систему в соответствие с актуальной демографической ситуацией: по состоянию на 1 января 2025 года в регионе зарегистрировано 791 202 избирателя. Согласно действующему законодательству, это число избирателей не позволяет сохранить два одномандатных округа — теперь регион сможет быть представлен лишь одним депутатом по мажоритарной системе.На выборах 2021 года Тамбовская область была поделена на два округа. По их результатам депутатами Госдумы стали Александр Поляков («Единая Россия») и Алексей Журавлёв («Родина»). При этом интересы области в парламенте также представляют Тамара Фролова (региональная группа «Единой России»), Георгий Камнев (КПРФ, также охватывает Липецкую и Пензенскую области) и Антон Ткачёв («Новые люди»), избранный от межрегионального объединения.Согласно проекту ЦИК, избирательная карта будет перераспределена не только по Тамбовской области, но и по всей стране. Это станет первым крупным изменением системы одномандатных округов с момента её утверждения в 2015 году.Решение о сокращении количества округов может заметно повлиять на политический ландшафт региона. Эксперты уже предполагают, что это усилит конкуренцию между партиями и кандидатами за единственный мандат, а также может повлиять на степень представленности региона в федеральных структурах.Окончательное утверждение новой схемы ожидается после рассмотрения проекта в Государственной Думе. Выборы в Госдуму назначены на 2026 год.



