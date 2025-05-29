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В Рассказово раскрыли серию мошенничеств с соцконтрактами на ЛПХ
Сегодня, 08:20
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Сотрудники полиции города Рассказово Тамбовской области выявили шесть эпизодов мошенничества, связанных с незаконным получением социальных контрактов, предназначенных для развития личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. Общий ущерб, причинённый государству, составил около 600 тысяч рублей.
По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год несколько жителей города обратились в Центр социальных услуг с заявлениями на получение финансовой помощи в рамках программы поддержки самозанятых и начинающих фермеров. Они уверяли соцработников в намерении заняться сельским хозяйством — выращиванием скота, птицы и кормовых культур. На основании предоставленных документов с ними были заключены социальные контракты, и граждане получили субсидии.
Однако проверка, проведённая отделом экономической безопасности совместно с уголовным розыском, показала: никакой сельскохозяйственной деятельности мошенники не вели. Более того, были использованы фальсифицированные документы — подложные справки, фиктивные договоры и чеки. Средства, полученные по соцконтрактам, злоумышленники потратили на личные нужды, не связанные с заявленными целями.
На данный момент по трём из шести фактов уже возбуждены уголовные дела по статье 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат». По остальным эпизодам продолжаются процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и круга лиц, к нему причастных.
Правоохранители напоминают, что государственная поддержка предоставляется исключительно на условиях достоверности информации и целевого использования средств. Фальсификация данных и обман чиновников, даже на уровне соцконтрактов, рассматриваются как уголовно наказуемое деяние. Расследование продолжается.
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