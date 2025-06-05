Лето только начинается: жара, грозы Комментариев: 0



В пятницу, 7 июня, погода устроит настоящую качель: жара до +29 градусов и грозовой душ. Придётся прятаться под навесами, но зато есть шанс поймать радугу. Ветер юго-западный, временами резкий, до 14 метров в секунду — не забывайте про устойчивый зонт.



В воскресенье температура поднимется до +31, словно бы подбадривая уставших от капризов неба. Однако и здесь не обойдётся без дождей и грома, а ветер по-прежнему будет гнать облака с юго-запада.



Начало следующей недели обещает жаркий старт: в понедельник столбик термометра взлетит до +33, при этом небо будет лишь слегка украшено облаками. Но расслабляться рано — уже во вторник жара пойдёт на спад, до +25, а небо затянут медлительные тучи.



Так что зонты и солнцезащитные очки — мастхэв выходных. Лето только разогревается.

Первая неделя июня оказалась щедрой на контрасты — стартовала с ласкового солнца, а завершилась таким ливнем, что дачные грядки счастливо вздохнули. Летние осадки выдали по полной, и зелень на участках, похоже, в восторге. Что будет дальше — прогнозировать рано, но на ближайшие дни картина уже ясна.В пятницу, 7 июня, погода устроит настоящую качель: жара до +29 градусов и грозовой душ. Придётся прятаться под навесами, но зато есть шанс поймать радугу. Ветер юго-западный, временами резкий, до 14 метров в секунду — не забывайте про устойчивый зонт.В воскресенье температура поднимется до +31, словно бы подбадривая уставших от капризов неба. Однако и здесь не обойдётся без дождей и грома, а ветер по-прежнему будет гнать облака с юго-запада.Начало следующей недели обещает жаркий старт: в понедельник столбик термометра взлетит до +33, при этом небо будет лишь слегка украшено облаками. Но расслабляться рано — уже во вторник жара пойдёт на спад, до +25, а небо затянут медлительные тучи.Так что зонты и солнцезащитные очки — мастхэв выходных. Лето только разогревается.



