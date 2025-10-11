|
|
«Канал» исчез: Яндекс вернул Цне её историческое имя после запроса тамбовского краеведа
Тамбов. Любитель местной истории и исследователь водных объектов Алексей Ермаков добился исправления подписи на «Яндекс Картах»: вместо «канала р. Цна» в пределах города снова указана река Цна. По его словам, «канал» — распространённый городской миф, который не подтверждается ни документами, ни официальными картами.
Ермаков напомнил, что никто никогда официально не переименовывал Цну в канал, а сами разговоры об искусственно прорытом русле — следствие старых публикаций и схем.
«Кто-то из “краеведов” когда-то запустил историю о якобы прорытом в черте города канале… Массовое название Цны каналом “укоренилось” где-то в 70-х годах прошлого века», — рассказал он «Блокноту Тамбов».
Исследователь направил в «Яндекс Карты» разбор с картографическими сопоставлениями; после проверки сервис обновил наименование. Ранее «канал р. Цна» встречался и на городских указателях. По словам Ермакова, путаница могла возникнуть из-за существовавших прежде естественных проток и локальных расчисток русла, но это не делает Цну искусственным каналом.
Теперь на картах снова отображается исторически верное название — река Цна, на которой и был основан Тамбов.
|
Мичуринск. С 18 по 22 октября наукоград станет площадкой для кинофорума «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”» (12+). В программу вошли показы лучших отечественных фильмов, творческие встречи со звёздами кино и эстрады, а также концертные мероприятия. Об этом сообщает «Мичуринская правда». В
На Юго-Восточной железной дороге прошла масштабная работа по присвоению названий безымянным остановочным пунктам. Как сообщает пресс-центр ЮВЖД, новые имена получили 38 станций, из них семь — в Тамбовской области. В частности, остановочный пункт «408 км» в черте Мичуринска теперь называется
В Тамбове снова сорвались торги по продаже недвижимости завода «Ревтруд», входящего в структуру «Ростеха». Предприятие пыталось реализовать имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир» на улице Коммунальной, но на лот стоимостью 565 млн рублей не поступило ни одной заявки. В состав имущества входили
В Тамбове стартовал IX Слёт и Спартакиада студенческих отрядов Центрального федерального округа. В этом году событие побило рекорд по числу участников — более 500 ребят из 18 регионов России. В числе организаторов — Тамбовское региональное отделение Российских студенческих отрядов, основанное в
В Мичуринском государственном аграрном университете стартовал региональный фестиваль науки, который проходит в рамках всероссийского проекта «Наука 0+». Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и науки Тамбовской области и приурочено к Десятилетию науки и технологий в России,
В Тамбовской области завершилась целая эпоха муниципального управления — глава Моршанского муниципального округа Павел Фетискин покинул свой пост, который занимал на протяжении 16 лет. Депутаты Совета округа накануне досрочно прекратили его полномочия. Как отмечается, отставка произошла по
В Тамбове прошёл III Форум по развитию железнодорожного туризма в Центральном Черноземье, собравший представителей пяти регионов, федеральных министерств и руководителей ОАО «РЖД». Одним из главных событий стало представление первого в России вагона СВ нового типа, который вскоре появится в составе
В Мичуринске продолжается история с подрядчиком ООО «СТИНЭК», не завершившим ремонт путепровода на улице Лаврова. Как сообщил «Вердикту» руководитель отдела реализации проектов администрации города Валерий Адяков, УФАС по Тамбовской области отказалось включать фирму в реестр недобросовестных
В Тамбове принято окончательное решение заменить установленный 30 лет назад бюст Гавриила Державина на полноразмерный памятник первому губернатору и поэту. Новый монумент создаст московский скульптор Алексей Степаненко, автор памятника адвокату Фёдору Плевако, недавно установленного в областном
Государственный архив Тамбовской области (ГАТО) объявил о запуске электронного читального зала (ЭЧЗ) — нового сервиса, который позволит исследователям и всем заинтересованным гражданам дистанционно получать доступ к цифровым копиям архивных документов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
История с многомиллионными исками к «Тамбовавтодору» получила неожиданное продолжение. Как выяснили «Региональные известия», ни один чиновник не понесёт наказания за судебные споры, из-за которых учреждение могло потерять десятки миллионов рублей. Напомним, весной губернатор Евгений Первышов
В Тамбове перед судом предстанет бывший директор «Тамбовского центра стратегических разработок». Следователи считают, что в прошлом году она получила взятки на сумму свыше 290 тысяч рублей за помощь коммерческой организации при заключении государственных контрактов. Как установила прокуратура, с
В Москве открылась крупнейшая сельскохозяйственная выставка страны — «Золотая осень – 2025» (0+). В числе участников — делегация Тамбовской области под руководством губернатора Евгения Первышова. Региональный стенд посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев и министр
В Тамбовской области прошла ежегодная Всероссийская акция «Сохраним лес», направленная на восстановление природных экосистем и восполнение вырубленных и погибших насаждений. Центральный этап мероприятия состоялся на территориях Горельского и Тулиновского лесничеств, где на площади 1,5 гектара было
На выставке «Золотая осень» глава региона Евгений Первышов заявил, что Тамбовская область будет активно внедрять эффективные цифровые технологии в агропромышленный комплекс. Губернатору представили отечественную облачную платформу «История поля», которую уже применяют некоторые агропредприятия
Правительство Тамбовской области и агрофирма «Октябрьская» подписали соглашение о намерениях по строительству высокотехнологичного комплекса для приёмки, хранения и отгрузки зерна. Документ был подписан на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве губернатором Евгением
В Тамбове завершена государственная историко-культурная экспертиза проекта по сохранению здания бывшего аэроклуба ДОСААФ, расположенного на улице Студенецкой, 1/168. Объект является памятником истории и культуры регионального значения — «Тамбовский работный дом». Проект реставрации подготовила
Учёные Мичуринского научно-производственного центра «Агропищепром» представили новый сорт жимолости под названием «Абхазия», отличающийся высокой урожайностью и способностью адаптироваться к южным климатическим условиям. Название сорта выбрано в знак дружбы с народом Республики Абхазия. Новый
В Тамбове завершилось движение троллейбусов — тихо и досрочно, без прощальных рейсов и объявлений. Последний «рогатый» заехал в депо незаметно, а уже на следующий день начался демонтаж контактной сети. Жители города называют случившееся «подлым и позорным финалом» истории, длившейся почти 70 лет,
В Тамбов доставлено Знамя Победы — точная копия легендарного штурмового флага, который бойцы Красной армии водрузили над Рейхстагом в мае 1945 года. Реликвия прибыла в рамках всероссийской акции «Марш Знамени Победы», приуроченной к 80-летию Великой Победы. С 4 по 9 октября Знамя будет выставлено