Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

«Канал» исчез: Яндекс вернул Цне её историческое имя после запроса тамбовского краеведа

«Канал» исчез: Яндекс вернул Цне её историческое имя после запроса тамбовского краеведа

Вчера, 15:26
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбов. Любитель местной истории и исследователь водных объектов Алексей Ермаков добился исправления подписи на «Яндекс Картах»: вместо «канала р. Цна» в пределах города снова указана река Цна. По его словам, «канал» — распространённый городской миф, который не подтверждается ни документами, ни официальными картами.

Ермаков напомнил, что никто никогда официально не переименовывал Цну в канал, а сами разговоры об искусственно прорытом русле — следствие старых публикаций и схем.

«Кто-то из “краеведов” когда-то запустил историю о якобы прорытом в черте города канале… Массовое название Цны каналом “укоренилось” где-то в 70-х годах прошлого века», — рассказал он «Блокноту Тамбов».

Исследователь направил в «Яндекс Карты» разбор с картографическими сопоставлениями; после проверки сервис обновил наименование. Ранее «канал р. Цна» встречался и на городских указателях. По словам Ермакова, путаница могла возникнуть из-за существовавших прежде естественных проток и локальных расчисток русла, но это не делает Цну искусственным каналом.

Теперь на картах снова отображается исторически верное название — река Цна, на которой и был основан Тамбов.
«Канал» исчез: Яндекс вернул Цне её историческое имя после запроса тамбовского краеведа
Рейтинг статьи:
  
В Мичуринске пройдёт кинофорум «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”»

Вчера, 22:22
0
Мичуринск. С 18 по 22 октября наукоград станет площадкой для кинофорума «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”» (12+). В программу вошли показы лучших отечественных фильмов, творческие встречи со звёздами кино и эстрады, а также концертные мероприятия. Об этом сообщает «Мичуринская правда». В

В Тамбовской области семь железнодорожных остановок получили имена — среди них станция в Мичуринске

Вчера, 20:20
0
На Юго-Восточной железной дороге прошла масштабная работа по присвоению названий безымянным остановочным пунктам. Как сообщает пресс-центр ЮВЖД, новые имена получили 38 станций, из них семь — в Тамбовской области. В частности, остановочный пункт «408 км» в черте Мичуринска теперь называется

«Ревтруд» не смог продать здания бывшего НИИ «Эфир» — покупателей снова не нашлось

Вчера, 11:11
0
В Тамбове снова сорвались торги по продаже недвижимости завода «Ревтруд», входящего в структуру «Ростеха». Предприятие пыталось реализовать имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир» на улице Коммунальной, но на лот стоимостью 565 млн рублей не поступило ни одной заявки. В состав имущества входили

Тамбов принимает IX Слёт и Спартакиаду студотрядов ЦФО: более 500 участников со всей страны

11 октября 2025
0
В Тамбове стартовал IX Слёт и Спартакиада студенческих отрядов Центрального федерального округа. В этом году событие побило рекорд по числу участников — более 500 ребят из 18 регионов России. В числе организаторов — Тамбовское региональное отделение Российских студенческих отрядов, основанное в

В Мичуринске открылся региональный фестиваль науки под эгидой «Наука 0+»

11 октября 2025
0
В Мичуринском государственном аграрном университете стартовал региональный фестиваль науки, который проходит в рамках всероссийского проекта «Наука 0+». Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и науки Тамбовской области и приурочено к Десятилетию науки и технологий в России,

В Моршанском округе ушёл в отставку глава, руководивший районом более 16 лет

11 октября 2025
0
В Тамбовской области завершилась целая эпоха муниципального управления — глава Моршанского муниципального округа Павел Фетискин покинул свой пост, который занимал на протяжении 16 лет. Депутаты Совета округа накануне досрочно прекратили его полномочия. Как отмечается, отставка произошла по

В Тамбове показали новые вагоны СВ и обсудили запуск ретропоезда

10 октября 2025
0
В Тамбове прошёл III Форум по развитию железнодорожного туризма в Центральном Черноземье, собравший представителей пяти регионов, федеральных министерств и руководителей ОАО «РЖД». Одним из главных событий стало представление первого в России вагона СВ нового типа, который вскоре появится в составе

Мичуринская администрация не согласилась с решением УФАС по делу о скандальном ремонте путепровода

10 октября 2025
0
В Мичуринске продолжается история с подрядчиком ООО «СТИНЭК», не завершившим ремонт путепровода на улице Лаврова. Как сообщил «Вердикту» руководитель отдела реализации проектов администрации города Валерий Адяков, УФАС по Тамбовской области отказалось включать фирму в реестр недобросовестных

В Тамбове заменят бюст Державина на новый памятник в полный рост

10 октября 2025
0
В Тамбове принято окончательное решение заменить установленный 30 лет назад бюст Гавриила Державина на полноразмерный памятник первому губернатору и поэту. Новый монумент создаст московский скульптор Алексей Степаненко, автор памятника адвокату Фёдору Плевако, недавно установленного в областном

В Тамбове открылся электронный читальный зал Государственного архива

10 октября 2025
0
Государственный архив Тамбовской области (ГАТО) объявил о запуске электронного читального зала (ЭЧЗ) — нового сервиса, который позволит исследователям и всем заинтересованным гражданам дистанционно получать доступ к цифровым копиям архивных документов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В «Тамбовавтодоре» заявили, что искать виновных в долгах за дороги уже некому

9 октября 2025
0
История с многомиллионными исками к «Тамбовавтодору» получила неожиданное продолжение. Как выяснили «Региональные известия», ни один чиновник не понесёт наказания за судебные споры, из-за которых учреждение могло потерять десятки миллионов рублей. Напомним, весной губернатор Евгений Первышов

Бывшего руководителя Тамбовского центра стратегических разработок обвиняют во взятке

9 октября 2025
0
В Тамбове перед судом предстанет бывший директор «Тамбовского центра стратегических разработок». Следователи считают, что в прошлом году она получила взятки на сумму свыше 290 тысяч рублей за помощь коммерческой организации при заключении государственных контрактов. Как установила прокуратура, с

Дмитрий Патрушев и Оксана Лут посетили стенд Тамбовской области на выставке «Золотая осень»

9 октября 2025
0
В Москве открылась крупнейшая сельскохозяйственная выставка страны — «Золотая осень – 2025» (0+). В числе участников — делегация Тамбовской области под руководством губернатора Евгения Первышова. Региональный стенд посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев и министр

В Тамбовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили более 8 тысяч саженцев сосны

9 октября 2025
0
В Тамбовской области прошла ежегодная Всероссийская акция «Сохраним лес», направленная на восстановление природных экосистем и восполнение вырубленных и погибших насаждений. Центральный этап мероприятия состоялся на территориях Горельского и Тулиновского лесничеств, где на площади 1,5 гектара было

В Тамбовской области внедрят цифровую платформу для управления сельским хозяйством

8 октября 2025
0
На выставке «Золотая осень» глава региона Евгений Первышов заявил, что Тамбовская область будет активно внедрять эффективные цифровые технологии в агропромышленный комплекс. Губернатору представили отечественную облачную платформу «История поля», которую уже применяют некоторые агропредприятия

В Тамбовской области построят современный зерновой комплекс мощностью до полумиллиона тонн в год

8 октября 2025
0
Правительство Тамбовской области и агрофирма «Октябрьская» подписали соглашение о намерениях по строительству высокотехнологичного комплекса для приёмки, хранения и отгрузки зерна. Документ был подписан на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве губернатором Евгением

В Тамбове завершена экспертиза проекта реставрации здания бывшего аэроклуба ДОСААФ

8 октября 2025
0
В Тамбове завершена государственная историко-культурная экспертиза проекта по сохранению здания бывшего аэроклуба ДОСААФ, расположенного на улице Студенецкой, 1/168. Объект является памятником истории и культуры регионального значения — «Тамбовский работный дом». Проект реставрации подготовила

В Мичуринске вывели новый южный сорт жимолости — «Абхазия»

8 октября 2025
0
Учёные Мичуринского научно-производственного центра «Агропищепром» представили новый сорт жимолости под названием «Абхазия», отличающийся высокой урожайностью и способностью адаптироваться к южным климатическим условиям. Название сорта выбрано в знак дружбы с народом Республики Абхазия. Новый

Троллейбус в Тамбове остановили досрочно — без про́водов, без слов, без благодарности

8 октября 2025
0
В Тамбове завершилось движение троллейбусов — тихо и досрочно, без прощальных рейсов и объявлений. Последний «рогатый» заехал в депо незаметно, а уже на следующий день начался демонтаж контактной сети. Жители города называют случившееся «подлым и позорным финалом» истории, длившейся почти 70 лет,

В Тамбов прибыло Знамя Победы — символ героизма и единства народов

7 октября 2025
0
В Тамбов доставлено Знамя Победы — точная копия легендарного штурмового флага, который бойцы Красной армии водрузили над Рейхстагом в мае 1945 года. Реликвия прибыла в рамках всероссийской акции «Марш Знамени Победы», приуроченной к 80-летию Великой Победы. С 4 по 9 октября Знамя будет выставлено
