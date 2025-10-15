|
В Тамбове заложили Аллею Славы в память о погибших и пропавших без вести защитниках Отечества
Вчера, 09:44
В Тамбове состоялась торжественная закладка Аллеи Славы, посвящённой памяти погибших и пропавших без вести защитников Отечества. Инициатива создания мемориала принадлежит супругам и матерям военнослужащих, которые обратились с предложением к губернатору Евгению Первышову.
Для размещения Аллеи выбрали сквер на улице Киквидзе, где ещё в 1985 году ветераны войны, труда и Вооружённых сил высадили аллею в честь 40-летия Победы. Теперь здесь появится новое символическое место памяти, объединяющее поколения защитников страны.
В ходе церемонии участники мероприятия вместе с семьями тамбовских бойцов высадили 35 крупномерных лип. Каждое дерево стало живым напоминанием о тех, кто отдал жизнь за Родину или пропал без вести, защищая её интересы.
Губернатор Евгений Первышов поручил администрации города разработать перспективный план озеленения и благоустройства территории, чтобы создать единое мемориальное пространство для родственников всех пропавших без вести военнослужащих.
«Создадим здесь единое место памяти для родственников всех пропавших без вести бойцов», — подчеркнул глава региона в своих социальных сетях.
По словам губернатора, новая Аллея станет не просто зелёным уголком, а важным символом единства, памяти и благодарности всем, кто защищал Родину и не вернулся домой.
Фото: Telegram-канал Евгения Первышова
