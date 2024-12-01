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В Тамбове почтили память погибших защитников Родины в День неизвестного солдата
Сегодня, 11:04
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Ежегодно 3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата — памятную дату, посвящённую всем безымянным героям, павшим на полях сражений. Этот день был учреждён в 2014 году указом президента РФ в честь воинов, чьи имена остались неизвестными, но чей подвиг навсегда сохранился в памяти народа.
Дата выбрана неслучайно. 3 декабря 1966 года, в год 25-летия разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного Солдата был торжественно перенесён из братской могилы под Зеленоградом в Александровский сад.
Сегодня на Воздвиженском кладбище Тамбова состоялось памятное мероприятие. Здесь захоронено более 5 тысяч солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Многие из них считались пропавшими без вести. У мемориального комплекса «Скорбящая мать» собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы.
В церемонии принял участие временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов. Он отметил важность сохранения исторической памяти о тех, кто ценой своей жизни защитил Родину.
Фото: Телеграм-канал Евгения Первышова
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