Жители Тамбова обеспокоены проблемами домов для сирот 0 Жители Тамбова выразили недовольство ситуацией с предоставлением жилья для детей-сирот в специально построенных домах. По их мнению, такие проекты реализуются скорее ради экономии бюджетных средств, чем ради создания комфортных условий для социально уязвимой категории граждан.

В Тамбове строится новый аквакомплекс с современной инфраструктурой 0 На фоне частых разочарований от строительных проектов в Тамбове, работа над будущим аквакомплексом на улице Коммунальной внушает оптимизм. Физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс строится на территории бывшего завода «Ревтруд», рядом с гипермаркетом «Линия».

В Тамбове почтили память погибших защитников Родины в День неизвестного солдата 0 Ежегодно 3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата — памятную дату, посвящённую всем безымянным героям, павшим на полях сражений. Этот день был учреждён в 2014 году указом президента РФ в честь воинов, чьи имена остались неизвестными, но чей подвиг навсегда сохранился в памяти народа.

Прокуратура предотвратила необоснованные траты администрации Мичуринска 0 Принятые прокуратурой меры позволили избежать нецелевого расходования бюджетных средств, запланированных администрацией Мичуринска.

Администрация Мичуринска планирует покупку внедорожника за 5 миллионов рублей 0 Администрация Мичуринска объявила тендер на покупку легкового автомобиля HAVAL H9 или его аналога стоимостью до 5 миллионов рублей. Итоги электронного аукциона, организованного муниципальной службой хозяйственного обеспечения, подведут 2 декабря. Средства на приобретение внедорожника выделены из

В Тамбове обсудили ситуацию с демонтажем исторического дома на Советской 0 На минувшей неделе в Тамбове разгорелся скандал вокруг исторического дома № 67 на улице Советской, который был продан новому владельцу по программе «за рубль». Объект культурного наследия оказался практически полностью демонтирован, что вызвало широкий общественный резонанс.

В Мичуринском округе к Новому году откроется автоглэмпинг 0 В Мичуринском округе скоро заработает автоглэмпинг, сочетающий комфорт гостиничного номера с отдыхом на природе. Новый объект размещения расположен недалеко от федеральной трассы, что и определило его название.

Две тысячи жителей области заражены ВИЧ-инфекцией 0 Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря и служит напоминанием о необходимости профилактики и поддержки людей, живущих с ВИЧ. В Тамбовской области число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции достигло 1949 человек. По данным Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Тамбовской

Правительство Тамбовской области требует 89 миллионов рублей от предпринимателя Джамала Шамояна 0 Правительство Тамбовской области направило требование о включении долга Джамала Шамояна в размере более 89 миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Эти средства должны быть взысканы в качестве возмещения ущерба, причинённого преступлением. Об этом сообщил финансовый управляющий должника

В Тамбове готовят капитальный ремонт Триумфального спуска к Тезикову мосту 0 В 2024 году в Тамбове начнётся капитальный ремонт Триумфального спуска, ведущего к Тезикову мосту. Администрация города объявила конкурс на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации. На эти цели в бюджете предусмотрено 3,7 млн рублей. Итоги торгов будут подведены 9 декабря.

Заместитель прокурора Тамбовской области и бизнес-омбудсмен проведут приём граждан 0 11 декабря 2024 года заместитель прокурора Тамбовской области Игорь Зайферт и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Екатерина Мовчан встретятся с жителями региона для обсуждения вопросов, связанных с соблюдением прав представителей бизнеса.

В Тамбове выявляют заброшенные захоронения: что это значит и какие вопросы остаются 0 Городские власти Тамбова продолжают масштабную инвентаризацию кладбищ, сопровождаемую оцифровкой и идентификацией заброшенных могил, - сообщает ТОП68. На основании решения городской Думы от 26 января 2022 года комитет благоустройства и городской среды ведёт реестр заброшенных захоронений, на

В Тамбовской области раскрыта серия краж электронных парогенераторов с участием подростка 0 В селе Бондари Тамбовской области сотрудники уголовного розыска совместно с участковым и инспекторами ПДН раскрыли серию краж электронных парогенераторов, совершённых в сентябре 2024 года.

Срыв благоустройства сквера «Семейный» в Тамбове 0 В Тамбове очередной проект благоустройства оказался под угрозой срыва. На этот раз речь идёт о сквере «Семейный», расположенном в северной части города. На реализацию проекта выделили 45 миллионов рублей, а завершение работ планировалось к 20 ноября. Однако к установленному сроку значительная часть

Скончался директор МУП «Тамбовтеплосервис» Максим Писарогло 0 29 ноября на 40-м году жизни ушёл из жизни Максим Викторович Писарогло, директор муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис». О трагической новости сообщили коллеги руководителя.

В Моршанске модернизируют систему водоснабжения: новые водоводы обеспечат качественную воду более 1 400 жителям 0 В микрорайоне Южный города Моршанска началась масштабная модернизация системы холодного водоснабжения. Проект реализует Моршанский филиал АО «ТСК». В рамках работ специалисты прокладывают 150 метров нового водовода из современных полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Такие трубы отличаются высокой

В Тамбове судят топ-менеджера «Росхимзащиты» по делу о превышении полномочий 0 В Октябрьском районном суде Тамбова началось рассмотрение уголовного дела против заместителя генерального директора АО «Росхимзащита» Сергея Гвоздёва, входящего в структуру госкорпорации «Ростех». Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с корыстной целью (п. «е», ч. 3 ст. 286

РСХБ представил инструменты поддержки АПК на Дне работника сельского хозяйства Тамбовской области 0 29 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Специалисты сферы животноводства, труженики полей, технологи, работники производства: аграриев и промышленников перерабатывающей отрасли региона чествовали в

В Тамбове разгорается спор вокруг концессии на электросети 0 Арбитражный суд Тамбовской области начнёт рассмотрение иска филиала ПАО «Россети Центр» («Тамбовэнерго») к администрации Тамбова и АО «Объединённые региональные электрические сети» («ОРЭС-Тамбов») с требованием признать недействительным концессионное соглашение, заключённое на управление городскими

В Тамбовской области расширены льготы по транспортному налогу 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли изменения в региональный закон «О транспортном налоге», предоставив новые налоговые послабления для участников специальной военной операции (СВО) и владельцев электромобилей.