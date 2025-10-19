Губернатор призвал остановить застройку пригородных лесов Тамбова Комментариев: 0



— Всё видно на публичной карте. Это не спрячешь. Помяните мои слова — срока давности у таких дел не будет, — подчеркнул губернатор, поручив профильным ведомствам взять ситуацию под контроль.



Проблема застройки лесных территорий вокруг Тамбова обсуждается уже не первый год. Как ранее писали «Региональные известия», ещё на июньском заседании городской Думы было официально подтверждено, что в 2024 году лесной контроль в границах города не велся. Проект регламента для городских лесов, разработанный по заказу администрации, до сих пор не принят.



Депутат Гордумы седьмого созыва Артём Александров, который сегодня возглавляет издание «Вердикт», считает, что правовая неопределённость создаёт условия для новых вырубок:



— Пока у территорий вроде Пригородного леса нет официального статуса, они продолжают распиливаться под частную застройку. Аналогичная ситуация — в Трегуляе, где переведённый под СНТ участок до сих пор спорный, — пояснил он.



Напомним, в августе этого года местные жители зафиксировали незаконную вырубку 13 сосен в пригородном лесу, несмотря на запрет регионального Департамента лесного хозяйства. Ранее прокуратура через суд добилась признания недействительным договора инвестирования строительства на участке в Пригородном лесу, где вместо детского лагеря начали строить частные дома.



