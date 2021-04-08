Объявляем первых участников фестиваля «ЧЕРНОЗЁМ-2021»! Комментариев: 0 9 апреля, пятница, чем не повод разбавить её порцией больших новостей? К тому же мы знаем, что вы просто сгораете от нетерпения.



ЛАЙН-АП 13 АВГУСТА



ГЛАВНАЯ СЦЕНА

Нуки @nuki.band

Горшенев @gorshenev_project

Сергей Бобунец @sergey_bobunets



ХЕДЛАЙНЕРЫ:

Кипелов @kipelov_official

Алиса @alisaband



МАЛАЯ СЦЕНА

Громыка @gromblka

Дайте танк Дайте танк !

Электрофорез Электрофорез

Дисциплина безбольной биты Дисциплина Безбольной Биты

Кис-кис @kiskisnotdead

… и другие!



Здесь есть обещанные сюрпризы, но это далеко не всё! Завтра объявим лайн-ап второго дня фестиваля. Старт продаж билетов совсем скоро! Все купленные ранее электронные билеты на «Чернозём-2020» будут действительны на новую дату. Бумажные билеты необходимо обменять на электронные до 14 марта — инструкция по обмену, а также возврату для тех, кто желает сдать билеты, здесь: https://chernozemrock.ru/obmen-vozvrat/



ВСЁ БУДЕТ ЧЕРНОЗЁМ!



Возрастные ограничения 12+ 9 апреля, пятница, чем не повод разбавить её порцией больших новостей? К тому же мы знаем, что вы просто сгораете от нетерпения.Нуки @nuki.bandГоршенев @gorshenev_projectСергей Бобунец @sergey_bobunetsКипелов @kipelov_officialАлиса @alisabandГромыка @gromblkaДайте танк Дайте танк !Электрофорез ЭлектрофорезДисциплина безбольной биты Дисциплина Безбольной БитыКис-кис @kiskisnotdead… и другие!Здесь есть обещанные сюрпризы, но это далеко не всё! Завтра объявим лайн-ап второго дня фестиваля. Старт продаж билетов совсем скоро! Все купленные ранее электронные билеты на «Чернозём-2020» будут действительны на новую дату. Бумажные билеты необходимо обменять на электронные до 14 марта — инструкция по обмену, а также возврату для тех, кто желает сдать билеты, здесь: https://chernozemrock.ru/obmen-vozvrat/Возрастные ограничения 12+



