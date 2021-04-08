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Объявляем первых участников фестиваля «ЧЕРНОЗЁМ-2021»!
Вчера, 13:27
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9 апреля, пятница, чем не повод разбавить её порцией больших новостей? К тому же мы знаем, что вы просто сгораете от нетерпения.
ЛАЙН-АП 13 АВГУСТА
ГЛАВНАЯ СЦЕНА
Нуки @nuki.band
Горшенев @gorshenev_project
Сергей Бобунец @sergey_bobunets
ХЕДЛАЙНЕРЫ:
Кипелов @kipelov_official
Алиса @alisaband
МАЛАЯ СЦЕНА
Громыка @gromblka
Дайте танк Дайте танк !
Электрофорез Электрофорез
Дисциплина безбольной биты Дисциплина Безбольной Биты
Кис-кис @kiskisnotdead
… и другие!
Здесь есть обещанные сюрпризы, но это далеко не всё! Завтра объявим лайн-ап второго дня фестиваля. Старт продаж билетов совсем скоро! Все купленные ранее электронные билеты на «Чернозём-2020» будут действительны на новую дату. Бумажные билеты необходимо обменять на электронные до 14 марта — инструкция по обмену, а также возврату для тех, кто желает сдать билеты, здесь: https://chernozemrock.ru/obmen-vozvrat/
ВСЁ БУДЕТ ЧЕРНОЗЁМ!
Возрастные ограничения 12+
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