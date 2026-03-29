В Тамбовской области многодетным семьям вернут право на пособие после отказов 0 В Тамбовской области пересмотрят отказы в назначении единого пособия многодетным семьям. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Изменения связаны с новыми поправками в законодательство, которые вступят в силу в мае. Теперь семьи с тремя и более детьми смогут получать

В Котовске откроют отделение фонда «Защитники Отечества» 0 В Котовске 2 апреля начнёт работу отделение филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Церемония открытия запланирована на 14:00. В ней примут участие глава города Алексей Плахотников и руководитель регионального филиала фонда Наталия

Тамбовская область расширяет сотрудничество с Беларусью 0 Делегация Тамбовской области провела в Минске переговоры о развитии торгово-экономических связей с Республикой Беларусь. В поездке приняли участие представители предприятий пищевой промышленности, сельского хозяйства, производства кормов, а также строительной отрасли. По итогам встречи стороны

В Тамбовской области сотрудника полиции будут судить за взятку 0 В Тамбовской области в суд направлено уголовное дело в отношении начальника миграционного пункта районного отдела полиции. Его обвиняют в получении взятки более чем на 500 тыс. рублей. По данным следствия, деньги передал руководитель коммерческой организации, которая привлекала к работе

ТГУ вошёл в топ-25 вузов России по трудоустройству юристов 0 Тамбовский государственный университет имени Державина занял 25-е место в рейтинге трудоустройства выпускников-юристов, составленном Минтрудом России. Оценка проводилась по двум критериям — сколько выпускников находят работу по специальности и какую зарплату получают спустя два года. ТГУ опередил

В Тамбовской области планируют выделять дополнительные средства на экологию и охоту 0 В Тамбовской области могут ввести новый порядок финансирования экологических и охотничьих полномочий. Соответствующий законопроект внёс в облдуму глава региона Евгений Первышов. Речь идёт о ситуациях, когда федеральных субсидий не хватает на выполнение переданных региону задач. Сейчас такие

В Тамбовской области готовятся к Пасхе и могут сделать Радоницу выходным днём 0 В Тамбовской области начали подготовку к Пасхе (12 апреля) и Радонице (21 апреля). Эти вопросы обсудили на совещании в региональном правительстве. К Пасхе поручено привести в порядок территории возле храмов, а также продумать работу общественного транспорта в ночь праздничных богослужений. После

Суд обязал конезавод «Новотомниково» заплатить за использование исторической конюшни 0 Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании с АО «Конезавод «Новотомниково» почти 1 млн рублей за использование здания конюшни без законных оснований. Речь идёт о объекте культурного наследия федерального значения — конюшне усадьбы Воронцовых-Дашковых в Моршанском районе. Суд

Доля безналичных платежей в Тамбовской области достигла 97% 0 В Тамбовской области по итогам 2025 года 97% всех операций по оплате товаров и услуг были совершены с использованием банковских карт. Общий объём безналичных платежей составил 340 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. Всего на руках у жителей региона находилось 2,6

В Тамбове вновь обострился конфликт вокруг участка на улице Чичканова: на место вызывали полицию 0 В Тамбове обострилась ситуация вокруг спорного земельного участка у дома № 131 по улице Чичканова. Как сообщает деловое издание «Вердикт», на место конфликта были вызваны сотрудники полиции. Речь идёт о территории, споры вокруг которой продолжаются более пяти лет. По словам местных жителей,

В Тамбовской области с 1 апреля повысят пенсии 0 С 1 апреля в Тамбовской области проиндексируют государственные пенсии. Повышение составит 6,8% и коснётся более 27 тысяч человек. В основном речь идёт о получателях социальных пенсий — это люди с инвалидностью и граждане, потерявшие кормильца. Также увеличатся выплаты ветеранам Великой

Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области 0 Лидер Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич выступил в поддержку инициативы о присвоении Игорю Волкову звания «Почётный гражданин Тамбовской области» и направил соответствующее обращение. Как сообщили в инициативной группе, пакет документов уже

В Тамбовской области снизили налоги для бизнеса 0 В Тамбовской области приняли закон о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей. Решение утвердила областная Дума по инициативе главы региона. Теперь для ряда предпринимателей ставка по упрощённой системе налогообложения составит от 0% до 4%. Нулевая ставка предусмотрена для начинающих

В Тамбове обсуждают лишение Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина 0 В Тамбовской городской Думе продолжается рассмотрение вопроса о лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города». Сейчас обращение направлено в депутатские фракции для обсуждения. С инициативой выступили представители общественности, указавшие на наличие у Берстенёва судимости.

Глава Тамбова посетил производство дронов на предприятии «Бекас» 0 Глава Тамбова Константин Кутейников побывал на предприятии «Бекас», где производят беспилотники. Ему показали цеха, готовую продукцию и новые разработки. Сегодня компания выпускает несколько моделей дронов с дальностью полёта до 25–30 км. Они используются для различных задач, в том числе в

Тамбовская делегация приняла участие в съезде РСПП, «Пигмент» получил федеральную премию 0 Тамбовская делегация приняла участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве. В мероприятии участвовали представители регионального бизнес-сообщества. На съезде обсуждались вопросы развития экономики, взаимодействия бизнеса и власти, а также меры поддержки

Режиссёр «Брата 3» планирует переснять фильм и раскритиковал тамбовского зрителя 0 Режиссёр фильма «Брат 3» (18+) Валерий Переверзев планирует переснять свою же картину, вышедшую в прокат чуть более двух лет назад. Об этом в интернете сообщил продюсер проекта. Фильм снимался в Тамбове и представлял собой набор связанных между собой новелл о разных героях — от дочери генерала и

В Тамбове по делу бывшей судьи Дробышевой запросили штраф в 1 млн рублей 0 В Тамбовском областном суде прошли прения по уголовному делу судьи в отставке Елены Дробышевой. Её обвиняют в вынесении десяти неправосудных решений. Прокуратура предложила назначить ей штраф в размере 1 млн рублей. По версии следствия, в ноябре 2021 года Дробышева подготовила судебные решения,

В Тамбове проходит день бесплатной юридической помощи 0 Сегодня, 26 марта, в Тамбове проходит Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи (12+). Консультации организованы региональным отделением Ассоциации юристов России. Приём граждан ведётся с 10:00 до 17:00 в Пушкинской библиотеке (ул. Интернациональная, 17, ауд. 112). Жителей

В Тамбове начато дело о банкротстве дорожной компании «Авангард» 0 Арбитражный суд Тамбовской области начал рассмотрение дела о банкротстве местной дорожной компании ООО «Авангард». С соответствующим заявлением обратилась предприниматель из Воронежской области, сумма требований составляет более 17 млн рублей. Об этом сообщает издание «Вердикт». Компания была