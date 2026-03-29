Тамбовская область расширяет сотрудничество с Беларусью
Сегодня, 15:03
Делегация Тамбовской области провела в Минске переговоры о развитии торгово-экономических связей с Республикой Беларусь.
В поездке приняли участие представители предприятий пищевой промышленности, сельского хозяйства, производства кормов, а также строительной отрасли.
По итогам встречи стороны договорились о поставках пивоваренного ячменя из Тамбовской области белорусским партнёрам. Также обсуждались возможности увеличения экспорта другой продукции.
Переговоры прошли с участием торгового представителя России в Беларуси, Российского экспортного центра и белорусских деловых организаций.
Как отметил руководитель Центра поддержки экспорта Пётр Семьянинов, сотрудничество между регионом и Беларусью развивается уже давно и продолжает расширяться.
По его словам, тамбовская продукция востребована на белорусском рынке, а региональные власти и профильные структуры помогают бизнесу находить новых партнёров и укреплять экономические связи.
