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Тамбовская область и республика Беларусь намерены укреплять экономические отношения
Сегодня, 16:46
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Во время официального визита представителей Тамбовской области в Республику Беларусь были подписаны документы направленные на расширение сотрудничества в области беспилотной авиации. Лидеры Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов при Национальной академии наук Беларуси и руководители Ассоциации цифрового развития Тамбова официально оформили этот договор.
Согласно заключенному соглашению, стороны будут тесно сотрудничать в области научных и технических разработок, связанных с беспилотной авиацией. Основной упор будет сделан на инновационные методы в производстве компонентов беспилотных летательных систем, разработке навесного оборудования, создании программного обеспечения и совершенствовании технической инфраструктуры на земле.
Партнеры планируют совместные исследования и разработки, направленные на создание, модернизацию и адаптацию беспилотных авиационных комплексов. Также в планах создание региональных центров мониторинга, оснащенных разнообразной беспилотной техникой.
Процесс реализации соглашения включает в себя двусторонние и многосторонние консультации, а также встречи и переговоры с целью согласования дополнительных шагов и мероприятий.
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