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Тамбовская область экспортировала продукции на 117 млн долларов
Сегодня, 15:05
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Вопросы реализации национального проекта «Экспорт продукции АПК» были обсуждены на заседании организационного штаба, проведенном Главой Тамбовской области Максимом Егоровым.
На данный момент объем экспорта продукции сельского хозяйства и продовольственных товаров (АПК) из Тамбовской области составляет 117 млн долларов США. Зерновые культуры составляют основную часть этого объема, занимая треть всего экспорта. На втором месте идет мясная продукция, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (сахар, меласса, мука), которые занимают по пятой части всего объема.
Среди стран-партнеров, которые закупают продукцию у тамбовских производителей, лидируют Турция, Республика Беларусь, Латвия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Китай.
Одной из целей на текущий год является увеличение объема экспорта продукции АПК до 224,8 млн долларов, и регион продолжает работать над достижением этого показателя до конца года.
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