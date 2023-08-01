Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Мичуринске отметили День ВДВ

В отношении бывшего руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» возбуждено уголовное дело о растрате

«РКС-Тамбов» обещает завершить работы по ремонту коллектора на ул. Подвойского до конца августа

В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудитель

Жители просят остановить строительство в Пригородном лесу

Назначен новый прокурор города Моршанска

В Пригородном лесу ведется самовольное строительство?

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий

В Мичуринском районе построили дом-полицейский участок

В Тамбовской области отменены вечерние массовые мероприятия

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар: есть пострадавшие

Наталия Бурашникова назначена на должность председателя областного суда

» » Тамбовская область экспортировала продукции на 117 млн долларов

Тамбовская область экспортировала продукции на 117 млн долларов

Сегодня, 15:05
Комментариев: 0
Версия для печати
Вопросы реализации национального проекта «Экспорт продукции АПК» были обсуждены на заседании организационного штаба, проведенном Главой Тамбовской области Максимом Егоровым.

На данный момент объем экспорта продукции сельского хозяйства и продовольственных товаров (АПК) из Тамбовской области составляет 117 млн долларов США. Зерновые культуры составляют основную часть этого объема, занимая треть всего экспорта. На втором месте идет мясная продукция, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (сахар, меласса, мука), которые занимают по пятой части всего объема.

Среди стран-партнеров, которые закупают продукцию у тамбовских производителей, лидируют Турция, Республика Беларусь, Латвия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Китай.

Одной из целей на текущий год является увеличение объема экспорта продукции АПК до 224,8 млн долларов, и регион продолжает работать над достижением этого показателя до конца года.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовская сельхозпродукция потянула на 166 миллионов долларов

На карте тамбовской торговли – 54 страны

Тамбовская область — на пятом месте в ЦФО по экспорту продукции агропрома

Среди российских малых и средних предприятий доля экспортеров менее 1%

"Центр продовольственной безопасности" все больше закупает импортное прод ...

Тамбовское зерно, а не муку будут продавать за рубеж



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В городе Тамбове на улице Рылеева произошло ДТП

Сегодня, 15:08
0
2 августа в городе Тамбове на улице Рылеева произошло ДТП. По информации Госавтоинспекции Тамбовской области, 21-летняя водительница автомобиля Renault Logan сбила 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу в сопровождении своей матери. Несчастный случай произошел на пешеходном переходе.

Тамбовская область экспортировала продукции на 117 млн долларов

Сегодня, 15:05
0
Вопросы реализации национального проекта «Экспорт продукции АПК» были обсуждены на заседании организационного штаба, проведенном Главой Тамбовской области Максимом Егоровым.

В Моршанске утонул мужчина

Сегодня, 14:52
0
3 августа в 9:20 в Моршанске произошло происшествие, в результате которого утонул мужчина. Эту информацию сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В Мичуринске отметили День ВДВ

Сегодня, 14:45
0
Вчера вместе со всей страной мичуринцы отмечали День Воздушно-десантных войск. Знаменитой «крылатой пехоте» исполнилось 93 года.

В Тамбовской области открыли стелу погибшему Герою России Артуру Лапшину

Вчера, 18:35
0
В Тамбовской области на территории воинской части, где проходил свою службу, была открыта стела в память о Герое России – гвардии прапорщике Артуре Лапшине. Трагическая гибель этого отважного бойца произошла в возрасте 33 лет, во время исполнения специальных боевых задач в рамках военной операции.

Более километра новых сетей водоснабжения проложили в Котовске

Вчера, 18:23
0
Сотрудники Рассказовского филиала АО "Тамбовская сетевая компания" приближаются к завершению строительства распределительного трубопровода для централизованного холодного водоснабжения в Котовске в рамках инвестиционной программы концессионного соглашения на 2023 год. Этот проект включает прокладку

В Тамбовской области усилили меры по охране лесов

Вчера, 09:54
0
В Тамбовской области согласно прогнозам синоптиков ожидается повышение температуры воздуха до +34 градусов в ближайшие дни. Это повлечет за собой повышенную вероятность возникновения лесных пожаров, и поэтому меры по охране лесов от пожаров будут ужесточены.

В Тамбове проходят проверку детские сады

Вчера, 09:50
0
В Тамбове началась проверка детских дошкольных учреждений перед наступлением нового учебного года. Комиссия, состоящая из представителей различных ведомств, занимается оценкой готовности детских садов, начиная с северной части города.

Аэропорт «Тамбов» получил сертификат соответствия

1 августа 2023
0
Аэропорт «Тамбов» успешно получил сертификат соответствия федеральным авиационным правилам, который будет действителен в течение пяти лет. Это важное решение было принято специализированной комиссией после тщательной оценки проведённой реконструкции. Глава региона Максим Егоров, отметил в

Продукты в «Суши даром» поступали с нарушениями правил транспортировки

1 августа 2023
0
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям присоединилось к расследованию случая группового пищевого отравления жителей Тамбова, произошедшего 25 июля текущего года. В этом инциденте более 20 человек обратились за медицинской помощью после употребления готовой еды из кафе "Суши

Фигурантам уголовного дела по котовским котельным продлили срок ареста до 1 ноября

1 августа 2023
0
По информации «ПроТамбова», срок содержания под стражей всех трех фигурантов уголовного дела, связанного со строительством котельных в Котовске, был продлен на три месяца. Таким образом, Юрий Данилюк и Юрий Чернышов, топ-менеджеры компании «Компьюлинк», а также Олег Попов, директор ООО «Энергофит»,

В отношении бывшего руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» возбуждено уголовное дело о растрате

1 августа 2023
0
В отношении бывшего руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» Дмитрия Попова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Котовчанин угрожал топором судебному приставу

31 июля 2023
0
В Котовске был вынесен приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В Тамбове напротив стадиона «Динамо» начали ремонтировать сквер

31 июля 2023
0
Пресс-служба регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства опубликовала видео работ по благоустройству пешеходной зоны возле стадиона "Динамо" в областном центре.

На Рассказовском шоссе произошла серьезная авария с участием мотоцикла

31 июля 2023
0
Во второй половине дня 30 июля на Рассказовском шоссе произошло серьезное дорожное происшествие, в котором пострадал мотоциклист.

В Тамбове мужчина погиб под колёсами грузовика

30 июля 2023
0
В посёлке Строитель (округ Тамбов) произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.

Сад памяти Зои Космодемьянской в Тамбовском округе оказался заброшен

30 июля 2023
0
В мае 2021 года в селе Борщёвка Тамбовского района была организована посадка Сада памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Активисты, включая участников из организации «Молодая гвардия» при партии «Единая Россия», приняли участие в этом мероприятии. Выбор пал на Борщёвку ввиду наличия там

Некапитальные объекты подвергнут ревизии

29 июля 2023
0
Для улучшения облика города Тамбова и достижения более привлекательной атмосферы, в администрации города была сформирована специальная комиссия. Основная задача этой комиссии, заключается в контроле за размещением и внешним видом некапитальных объектов городской застройки.

В Тамбове проходит забег под названием «PLES Active»

29 июля 2023
0
В Тамбове 29 июля проходит забег под названием "PLES Active", который организован в честь открытия заключительного этапа первой в регионе экологической тропы.

В Тамбове капитально отремонтируют казачью школу

29 июля 2023
0
В январе 2024 года в областном центре стартует капитальный ремонт казачьей кадетской школы-интерната, которая носит имя графа И. И. Воронцова-Дашкова. Эту информацию предоставило ИА «Онлайн Тамбов». По сообщениям, работы будут проведены в шесть этапов.

Тамбовский журналист награжден орденом «Мужества»

29 июля 2023
0
Президент Российской Федерации, Владимир Путин, подписал указ о присуждении ордена Мужества Роману Польшакову, выпускнику Державинского университета. В 2014 году он успешно окончил ТГУ имени Г.Р. Державина по специальности "Международные отношения" и в течение долгого времени трудился на тамбовском
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, бюджет, Влад Федоров, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги