В Мичуринске с 29 сентября подключат к отоплению школы и больницы
Администрация Мичуринска сообщила о старте отопительного сезона для социальных объектов города. С понедельника, 29 сентября, тепло поступит в школы, детские сады, больницы и другие учреждения.
Как уточнил глава города Максим Харников, вопрос подачи тепла в жилые дома пока не рассматривается. Для этого должны быть соблюдены установленные нормативы — среднесуточная температура воздуха должна удерживаться ниже +8 градусов на протяжении пяти суток подряд.
«По прогнозам погоды на ближайшую неделю температура немного превысит эти показатели, поэтому решение о включении отопления в жилых домах будет приниматься позже, в зависимости от фактической температуры. Будем внимательно следить за изменениями погоды», — отметил Максим Харников.
Таким образом, первыми к теплу подключат социально значимые объекты, а подключение жилого фонда будет зависеть от погодных условий.
В селе Кузьмино-Гать Тамбовского округа местные жители столкнулись с серьёзной проблемой. После того как в июне улицу Луговую засыпали доломитовым щебнем, через несколько месяцев он превратился в мелкую пыль, которая окутала всё вокруг: дома, деревья, урожай на огородах. Как отмечают сельчане,
В 2026 году Министерство культуры Тамбовской области получит из федерального бюджета более 244 млн рублей — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Общий объем финансирования с учетом средств регионального и муниципальных бюджетов составит 253 млн рублей, сообщили в пресс-службе
Комиссия с участием представителей профильных ведомств и общественных наблюдателей проверила ход ремонта на участке автодороги «Тамбов—Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский — Перевоз — Инжавино — Уварово. Итоги оказались удручающими: на месте не обнаружено ни техники, ни рабочих, хотя срок
В правительстве Тамбовской области состоялась церемония награждения победительниц проектов «Мама-предприниматель», «ПредприниМатери» и «Мама на селе». В мероприятии принял участие глава региона Евгений Первышов. Губернатор подчеркнул, что регион продолжит развивать меры поддержки женского бизнеса
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) стал победителем российско-вьетнамского конкурса на предоставление грантов в области науки. Университету выделят 30 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Ещё столько же обеспечат вьетнамские партнёры.
Тамбовский филиал Россельхозбанка уведомляет о закрытии Дополнительного офиса № 3349/2/01 по адресу: Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, пл. Ленина, 9.
ООО «Дормострой» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исками к региональному управлению ФАС России. Детали исковых заявлений пока не раскрываются. По информации «Вердикта», компания оспаривает своё включение в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее подрядчик оказался в «чёрном
По данным площадки «Госзакупки», подрядчиком работ стало ООО «СК Бизнесстрой». Компания выиграла тендер, снизив начальную цену контракта с 7,8 млн до 7,2 млн рублей. Согласно условиям договора, подрядчик должен уложить тротуарную плитку серого цвета, обновить подпорные стенки и систему освещения,
В Тамбове продолжается реставрация здания-памятника по адресу ул. Советская, 67. Как сообщает издание «ПроТамбов», после завершения работ в историческом особняке откроется клиника. Собственник объекта, руководитель ООО «Строймедиа» Алексей Моторин, подтвердил эти планы. По его словам,
В Тамбове завершилось расселение жителей исторического дома Нарышкиных, который два года назад оказался непригоден для проживания после пожара. Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области, новые квартиры тамбовчанам предоставили при содействии приставов и
Тамбовстат опубликовал данные об износе основных фондов организаций региона на конец 2024 года. В среднем он составил 58,6%, однако в ряде социально значимых сфер ситуация значительно хуже. Так, в здравоохранении и социальных услугах износ фондов достиг 70,9%, в транспортировке и хранении — 73,4%.
В Державинском университете в рамках «Недели Китая в Тамбове» состоялось открытие выставки детских рисунков китайских и российских школьников, посвященную российско-китайской дружбе, а также мастер-класс по китайской каллиграфии от известного художника и каллиграфа профессора Цимина. С
Вступивший в должного главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал распоряжение о назначении своих заместителей. Как сообщили в пресс-службе облправительства, все чиновники, ранее исполнявшие обязанности в статусе «врио», сохранили свои посты и получили полномочия в полном объёме.
Бывший мэр Тамбова Алексей Кондратьев вернулся в Совет Федерации от своей родной области. Соответствующее постановление о наделении его полномочиями сенатора подписал новый губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Об этом 23 сентября проинформировала пресс-служба регионального правительства.
Во вторник, 23 сентября, в большом зале регионального правительства состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного главы Тамбовской области Евгения Первышова. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев, сенаторы, депутаты Госдумы,
Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана объединяет участников различных локальных войн и членов их семей. Среди них есть и профессиональные военные, и представители самых разных профессий, которых объединяет любовь к Родине и готовность служить стране.
На планёрке в понедельник, 22 сентября, избранный губернатор Тамбовской области Евгений Первышов объявил о кадровых перестановках в региональном министерстве градостроительства и архитектуры.
Уже три с половиной года Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана активно собирает и направляет гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. Очередная партия помощи была сформирована совместно с волонтёрами движения «Фронт 68» и отправлена на Купянское
В Тамбове стартовала «Неделя Китая» (12+), посвящённая завершению перекрёстных Годов культуры России и Китая и 80-летию Победы. Программа охватывает академическую, культурную и экономическую сферы. Торжественное открытие прошло в главном корпусе Державинского университета. Делегацию провинции
В Токарёвском округе 19 сентября в одном из прудов обнаружили тело 64-летнего мужчины. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Тамбовской области. По предварительным данным, накануне вечером житель соседнего села ушёл из дома и не вернулся. Утром родственники начали его поиски,
