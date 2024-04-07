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С 10 апреля в домах в Тамбове начнут отключать отопление
Глава администрации города Тамбова Максим Косенков, подписал постановление об окончании отопительного сезона с 10 апреля и сообщил об этом в своем телеграм-канале. Теплоснабжающим организациям также поручено провести необходимые мероприятия по прекращению подачи теплоносителя.
О решении поэтапно прекратить отопление говорили в городских властях еще на прошлой неделе. Тогда отмечалось, что жители Тамбова все чаще жалуются в социальных сетях на жару в своих домах и квартирах.
Согласно данным Gismeteo, во вторник, 9 апреля, ожидается тепло от +20 до +22 градусов днем, аналогичный прогноз и на среду, 10 апреля. В целом, до выходных температура воздуха поднимется до 20 градусов. Однако в субботу и воскресенье ожидается похолодание: днем прогнозируются температуры от +10 до +13 градусов, а ночью – до +6 градусов тепла.
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Глава администрации города Тамбова Максим Косенков, подписал постановление об окончании отопительного сезона с 10 апреля и сообщил об этом в своем телеграм-канале. Теплоснабжающим организациям также поручено провести необходимые мероприятия по прекращению подачи теплоносителя.
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