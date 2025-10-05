|
В Тамбов прибыло Знамя Победы — символ героизма и единства народов
В Тамбов доставлено Знамя Победы — точная копия легендарного штурмового флага, который бойцы Красной армии водрузили над Рейхстагом в мае 1945 года. Реликвия прибыла в рамках всероссийской акции «Марш Знамени Победы», приуроченной к 80-летию Великой Победы.
С 4 по 9 октября Знамя будет выставлено в Музейно-выставочном центре Тамбовской области, после чего отправится в Рязанскую область.
Как подчёркивают организаторы акции, Знамя Победы символизирует не только историческую победу над нацизмом, но и единство народов, сражавшихся за свободу и мир.
Всероссийский «Марш Знамени Победы» стартовал в августе на острове Шумшу в Сахалинской области — месте последнего сражения Второй мировой войны, где советские войска освободили Курильские острова.
По России одновременно путешествуют восемь копий легендарного флага — по числу федеральных округов. Они посетят все регионы страны, включая Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, объединяя всю Россию в преддверии 80-летия Победы.
Фото: tambov.gov.ru
