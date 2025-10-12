|
В Мичуринске начались инженерные исследования для реставрации первого здания института имени Мичурина
Вчера, 15:55
Комментариев: 0
В Мичуринске приступили к инженерным исследованиям на объекте культурного наследия регионального значения — «Первом здании Центрального научно-исследовательского института северного плодово-ягодного хозяйства имени И.В. Мичурина». Историческое здание располагается на пересечении улиц Советской и Коммунистической, д. 286/45, в самом центре города.
Как сообщили 13 октября в региональном Департаменте по государственной охране объектов культурного наследия, инженерные исследования являются первым этапом в программе сохранения памятника. После их завершения будет разработана проектная документация, на основании которой начнутся реставрационные работы.
«Также на объекте культурного наследия выполнена замена старых заполнений оконных проёмов. Работы на объекте осуществлялись специализированной организацией на основании выданных Департаментом разрешений. Вопрос о выполнении требований по сохранению объекта находится на контроле ведомства», — подчеркнули в Департаменте.
Здание, в котором в XIX–XX веках располагался каменный дом Церковного общества, вошло в «Список муниципализированных зданий» 1924 года. В начале 1930-х здесь построили корпус Всесоюзного института плодово-ягодного хозяйства — предшественника знаменитого мичуринского аграрного университета.
В 1994 году учреждение получило статус государственной сельскохозяйственной академии, а в 1999-м — аграрного университета имени И.В. Мичурина. Сегодня историческое здание — важная часть научного и культурного наследия Мичуринска, и начало инженерных исследований стало первым шагом к его полноценному восстановлению.
Фото: Яндекс Карты
