Подрядчик обещает за неделю ликвидировать лужу у Тамбовского Арбата 0 После осадков на пешеходном переходе у Тамбовского Арбата, в районе пересечения улиц Карла Маркса и Коммунальной, вновь образуется большая лужа. Вода скапливается прямо на «зебре» возле Музейно-выставочного центра и не уходит по несколько дней — с этой проблемой горожане сталкиваются уже не первый

В администрации Тамбова поручили взять под контроль восстановление территорий после ремонтных работ и подготовку города к зиме 0 Глава администрации Тамбова Максим Косенков провёл совещание с коммунальными службами, на котором потребовал обеспечить жёсткий контроль за восстановлением территорий после раскопок и своевременное устранение нарушений благоустройства. По словам градоначальника, каждый участок, где проводились

В деревне Ахтырка Рассказовского округа полицейские нашли нарколабораторию — изъято 770 г метадона 0 В тихой деревне Ахтырка Рассказовского округа оперативники наркоконтроля обнаружили нарколабораторию. Подозреваемый — 29-летний местный житель, который, как считают следователи, действовал по указанию куратора из другого региона. Чтобы наладить «производство», мужчина купил дом и автомобиль,

Профессор ТГУ имени Державина Павел Сысоев удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 0 Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, в числе отмеченных — профессор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Павел Викторович Сысоев. Учёному присвоено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»

Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Тамбовской области по делу «Русагро» 0 Имущество и банковские счета бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова арестованы по решению суда. Экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела, связанного с расследованием в отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима

Подрядчика дороги на улице Волжской в Тамбове оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения при строительстве 0 Прокуратура Советского района Тамбова выявила нарушения при строительстве новой автодороги по улице Волжская — на участке от Кавказской до Магистральной. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подрядчику — ООО «Строй НЭС-АБ» — предъявлено обвинение в нарушении требований строительного

В Тамбове открылась выставка китайского фарфора «Дракон и Феникс, цветы и птицы» 0 В Тамбовском областном краеведческом музее открылась выставка китайского фарфора «Дракон и Феникс, цветы и птицы: мир образов в искусстве Китая». Экспозиция собрана из редких коллекций, принадлежавших дворянским усадьбам Тамбовской губернии и переданных музею в начале XX века в период

Московскую фирму «Каскад» внесли в реестр недобросовестных подрядчиков после срыва капремонта школы в Сампуре 0 Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы внесло московское ООО «Каскад» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Основанием стал срыв сроков капитального ремонта здания Сатинской средней школы в Сампурском муниципальном округе. Контракт на сумму свыше 71 млн руб.

Задержан и отправлен под домашний арест бенефициар проекта «Серебряная долина» Алексей Сабадаш 0 Решением Ленинского районного суда Тамбова под домашний арест до 13 декабря отправлен Алексей Сабадаш — бенефициар концессии по строительству дома-интерната «Серебряная долина» в селе Отъяссы Сосновского муниципального округа. Как сообщили «Вердикту» в пресс-службе суда, мера пресечения избрана в

В Тамбове заложили Аллею Славы в память о погибших и пропавших без вести защитниках Отечества 0 В Тамбове состоялась торжественная закладка Аллеи Славы, посвящённой памяти погибших и пропавших без вести защитников Отечества. Инициатива создания мемориала принадлежит супругам и матерям военнослужащих, которые обратились с предложением к губернатору Евгению Первышову. Для размещения Аллеи

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было» 0 Деловое издание «Вердикт» сообщает о новых подробностях судебного процесса по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского муниципального округа. История, начавшаяся осенью прошлого года, когда на берегу было обнаружено 8,5 тысячи мёртвых рыб, неожиданно получила продолжение — теперь

Тамбов требует через суд вернуть 10 млн рублей у орловского подрядчика «Триумф» 0 Муниципальная дирекция благоустройства Тамбова подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области к орловскому ООО «Триумф» с требованием взыскать 10,3 млн руб. — сумму не возвращённого аванса и начисленные проценты. Заседание суда назначено на 11 ноября, сообщает деловое издание «Вердикт». Подрядчик

Прокуратура потребовала навести порядок с водоснабжением в посёлке Строитель 0 Прокуратура Тамбовского района провела проверку после многочисленных жалоб жителей посёлка Строитель на перебои с подачей холодной воды. Основанием для прокурорского реагирования стал депутатский запрос учредителя делового издания «Вердикт», депутата Тамбовской городской Думы VII созыва Артёма

Семьи участников СВО освободят от госпошлины при обращении в суд, а в Тамбовской области введут новые меры поддержки 0 Теперь семьи участников специальной военной операции, погибших или пропавших без вести, смогут обращаться в суд без уплаты государственной пошлины. Соответствующий законопроект был принят сегодня, 14 октября, на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Документ вносит изменения в статью 333.36

Суд по делу о загрязнении притока Цны подошёл к финалу: прокуратура скорректировала сумму ущерба 0 Деловое издание «Вердикт» сообщает о новых подробностях громкого судебного разбирательства по делу о загрязнении притока Цны — реки Жигалки, где канализационные стоки из коллектора «РКС-Тамбов» в течение месяцев попадали в водоём в Ахлебиновской роще. Судебное заседание, состоявшееся после почти

Тамбовская область взяла девять золотых медалей на агровыставке «Золотая осень — 2025» 0 Тамбовская область вновь подтвердила статус одного из лидеров российского агропрома — на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» регион завоевал девять золотых медалей в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции». Высокими наградами отмечены хлеб

Рядом с усадьбой Асеева появится новый четырёхзвёздочный отель и обновлённый парк 0 В Тамбове рядом с исторической усадьбой Асеева к весне 2026 года откроется современный четырёхзвёздочный отель. Здание бывшего кардиологического санатория, расположенное неподалёку от особняка, сейчас проходит капитальный ремонт. Новый владелец объекта — холдинг WEFAMILYGROUP, известный в регионе

РСПП поможет тамбовским промышленникам привлечь новые инвестиции 0 В Москве состоялась встреча президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина и вице-президента Сергея Мытенкова с представителями Регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» (РОР АПП). Основная

Бывший чиновник мичуринской администрации получил 3,5 года условно за подлог при строительстве водозабора 0 В Мичуринске вынесен приговор бывшему чиновнику городской администрации, обвинённому в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также осуждённому запрещено в течение двух лет занимать руководящие и

В Мичуринске начались инженерные исследования для реставрации первого здания института имени Мичурина 0 В Мичуринске приступили к инженерным исследованиям на объекте культурного наследия регионального значения — «Первом здании Центрального научно-исследовательского института северного плодово-ягодного хозяйства имени И.В. Мичурина». Историческое здание располагается на пересечении улиц Советской и