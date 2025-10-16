|
Подрядчик обещает за неделю ликвидировать лужу у Тамбовского Арбата
Сегодня, 15:33
Комментариев: 0
Версия для печати
После осадков на пешеходном переходе у Тамбовского Арбата, в районе пересечения улиц Карла Маркса и Коммунальной, вновь образуется большая лужа. Вода скапливается прямо на «зебре» возле Музейно-выставочного центра и не уходит по несколько дней — с этой проблемой горожане сталкиваются уже не первый год.
Несмотря на проведённый в этом году ремонт улицы Карла Маркса, ситуация не изменилась. Работы стартовали 3 июня, участок у Арбата был завершён одним из первых, однако реконструкция всей магистрали — от Ленинской площади до Пролетарской — продолжается.
Как сообщили в администрации Тамбова по запросу редакции РИА «ТОП68», подрядчик признаёт недоработку:
— При ремонте дорожного полотна не была учтена необходимость организации уклона для стока дождевых вод у колодца ливневой канализации. Работы по исправлению будут проведены в течение недели подрядчиком за свой счёт, — пояснили в горадминистрации.
Таким образом, подрядная организация обязалась устранить дефект в ближайшие дни, чтобы вода после дождей больше не застаивалась на переходе у Тамбовского Арбата.
Фото: скриншот видео
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.