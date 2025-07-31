В Тамбове завершают благоустройство городской улицы-«Арбата» Комментариев: 0



Как сообщили в мэрии, на объекте начался монтаж уличного освещения — установят 32 опоры с двумя фонарями на каждой. Световое оборудование привезено из Санкт-Петербурга и будет обеспечивать как функциональную, так и декоративную подсветку. Помимо этого, улицу украсят люки с гербом Тамбова и шестью символами городского бренда.



Одной из центральных составляющих проекта станут арт-объекты. Улица получит сразу три бронзовые скульптуры: городничего, мальчика с баранками и кота. Все они уже изготовлены в Казани и доставлены в Тамбов. Также предусмотрена установка скамеек с бетонными основаниями, встроенными цветочными клумбами и деревянными настилами.



Изначально подрядчик — компания ООО «Инфинити Групп» — должен был завершить работы до 31 июля. Однако из-за проливных дождей сроки немного сдвинулись. Глава городской администрации Максим Косенков уточнил, что новая дата окончания проекта — 10 августа. По его словам, объект готов примерно на 80%.



Контракт на благоустройство был заключён в марте 2025 года. Общая сумма работ составила 98 миллионов рублей. Помимо обновления уличного покрытия и инженерной инфраструктуры, проект предусматривает создание современной и уютной пешеходной зоны, которая должна стать новым местом притяжения как для жителей, так и для туристов.



Теперь завершение работ зависит не только от погоды, но и от того, насколько быстро подрядчик справится с финальными штрихами. Власти рассчитывают, что Коммунальная улица станет новым символом преображающегося Тамбова.



Фото: администрация города Тамбова

На улице Коммунальной в Тамбове выходит на финишную прямую масштабное благоустройство нового пешеходного пространства, которое в городской администрации уже называют «городским Арбатом». Обновлённая улица должна стать одной из ключевых прогулочных зон областного центра, сочетающей культурные акценты, городской комфорт и туристическую привлекательность.Как сообщили в мэрии, на объекте начался монтаж уличного освещения — установят 32 опоры с двумя фонарями на каждой. Световое оборудование привезено из Санкт-Петербурга и будет обеспечивать как функциональную, так и декоративную подсветку. Помимо этого, улицу украсят люки с гербом Тамбова и шестью символами городского бренда.Одной из центральных составляющих проекта станут арт-объекты. Улица получит сразу три бронзовые скульптуры: городничего, мальчика с баранками и кота. Все они уже изготовлены в Казани и доставлены в Тамбов. Также предусмотрена установка скамеек с бетонными основаниями, встроенными цветочными клумбами и деревянными настилами.Изначально подрядчик — компания ООО «Инфинити Групп» — должен был завершить работы до 31 июля. Однако из-за проливных дождей сроки немного сдвинулись. Глава городской администрации Максим Косенков уточнил, что новая дата окончания проекта — 10 августа. По его словам, объект готов примерно на 80%.Контракт на благоустройство был заключён в марте 2025 года. Общая сумма работ составила 98 миллионов рублей. Помимо обновления уличного покрытия и инженерной инфраструктуры, проект предусматривает создание современной и уютной пешеходной зоны, которая должна стать новым местом притяжения как для жителей, так и для туристов.Теперь завершение работ зависит не только от погоды, но и от того, насколько быстро подрядчик справится с финальными штрихами. Власти рассчитывают, что Коммунальная улица станет новым символом преображающегося Тамбова.Фото: администрация города Тамбова



