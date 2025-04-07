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Улицу Коммунальную в Тамбове ждёт масштабное обновление: выбран подрядчик и утверждён проект
Сегодня, 15:22
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После затянувшихся торгов администрация Тамбова заключила контракт на благоустройство участка улицы Коммунальной — одного из самых узнаваемых и символичных мест в центре города. Работы на сумму 98,2 млн рублей доверили липецкой компании «Инфинити Групп». Победитель торгов займётся комплексной реконструкцией территории от пересечения с улицей Карла Маркса до Носовской.
Подрядчику предстоит не просто заменить тротуарную плитку — в рамках проекта планируется создать полноценное городское общественное пространство, сочетающее современную инфраструктуру и историческую атмосферу. Обновят освещение и электросети, установят новые опоры с фонарями и уличные часы, смонтируют камеры видеонаблюдения. Территорию украсят вазоны с цветами, лавочки и информационные стенды. Вернутся на свои места и узнаваемые скульптуры «Городничий» и «Мальчик с баранками».
Изначально торги выиграла компания, предложившая выполнить работы за 89 млн рублей, однако она неожиданно отказалась от контракта. В итоге договор подписали с «Инфинити Групп», которая согласилась снизить стартовую стоимость почти на 11 млн рублей — предложение оказалось оптимальным для городского бюджета.
По словам главы администрации Тамбова Максима Косенкова, улицу Коммунальную не обновляли капитально с 2008 года. За это время износились не только декоративные элементы, но и инженерные коммуникации, что и стало причиной необходимости масштабной реконструкции.
Фото: Максима Косенкова
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