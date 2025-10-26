Тамбов-информ - новости Тамбова и области

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Тамбовская область получит из федерального бюджета 300 млн рублей на приобретение новых машин скорой помощи

Вчера, 20:10
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Тамбовской области субсидии в размере около 300 млн рублей из резервного фонда правительства. Средства предназначены для закупки автомобилей скорой медицинской помощи на условиях софинансирования.

На выделенные деньги будет приобретено порядка 50 новых автомобилей скорой помощи класса «В» отечественного производства. Как отметил глава правительства, «эта тема для некоторых российских субъектов всё ещё остаётся актуальной, и Правительство продолжает оказывать поддержку, выделяя на такие цели необходимые ресурсы».

Поставки транспорта в медицинские учреждения региона планируется осуществить в течение 2025 года. Распределение новых машин будет проводиться с учётом потребностей в обновлении автопарка лечебно-профилактических учреждений области.

Напомним, что масштабное обновление парка скорой помощи, инициированное президентом, продолжается в стране уже несколько лет. Ранее в регионы, в приоритетном порядке — для сельской местности, было поставлено около 5 тыс. единиц новой техники.
В России зарегистрировали региональный бренд «Тамбовский картофель»

Вчера, 21:10
0
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала новое географическое указание — «Тамбовский картофель». Как отмечают в ведомстве, этот бренд отражает уникальные природные условия региона, давние традиции возделывания и высокое качество продукции, за которое

Суд по делу строителя «народной плотины» продолжается: защита оспаривает расчёт ущерба

Вчера, 18:10
0
В Тамбове состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Александра Романова, строителя знаменитой «народной плотины» на реке Цна. Как сообщает «Вердикт», рассматривается эпизод, связанный с незаконной рубкой деревьев при строительстве временной перемычки для техники. Потерпевшую

Известная тамбовская швейная фабрика «Тамбовчанка» может быть признана банкротом

Вчера, 15:10
0
Одно из предприятий группы компаний «Тамбовчанка» — ЗАО «Тамбовчанка» — находится на грани банкротства. Как сообщает деловое издание «Вердикт», с соответствующим заявлением в суд намерен обратиться аудиторский консалтинговый центр «РиК». Поводом для иска стал долг за оказанные услуги. Ранее

Проект уваровских журналистов стал победителем всероссийского конкурса «Многоликая Россия»

26 октября 2025
0
Проект «Семьи разные — ценности одни» сетевого издания «Уваровская жизнь» признан лучшим в номинации «Цикл материалов в Интернет-СМИ» на XVI Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия», итоги которого подвели в Казани. Конкурс направлен на поддержку лучших инициатив в освещении

Евгений Первышов проверил стройки в Пичаево и Рассказово: где идёт по плану, а где — проблемы

26 октября 2025
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов без предупреждения посетил объекты, по которым есть отставание от сроков. Проверка прошла после его рабочей поездки в Москву, где глава региона отчитывался перед вице-премьером Татьяной Голиковой о реализации нацпроекта «Семья». В Пичаево губернатор

В Тамбове пользователей «серебряного» возраста обучат блогингу в Пушкинской библиотеке

25 октября 2025
0
В Тамбовской областной научной библиотеке имени Пушкина дан старт новому потоку проекта «Серебряный блогер — 2025». Его цель — обучить представителей старшего поколения компьютерной грамотности, работе в интернете, общению в социальных сетях и созданию собственного контента. Проект реализуется в

На улице Карла Маркса в Тамбове укладывают финишный слой асфальта

25 октября 2025
0
На одной из центральных улиц Тамбова — Карла Маркса — ремонт выходит на финишную прямую. Сегодня подрядчик укладывает финальный слой асфальта на последнем отрезке дороги, после чего основные работы будут завершены. Как сообщил глава городской администрации Максим Косенков, «ремонт близится к

Тамбовчан ждут новые остановки «городского поезда»

25 октября 2025
0
Тамбов становится удобнее для жителей — в городе строятся сразу три новые остановки для «городского поезда». Уже начались работы по возведению платформы «8 километр» в посёлке Строитель. В скором времени такие же современные остановки появятся near улиц Балашовская и Южная, а также в микрорайоне

«РКС-Тамбов» заплатит более миллиона рублей за загрязнение Жигалки

24 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области признал компанию «РКС-Тамбов» виновной в загрязнении ручья Жигалка — притока реки Цна — и постановил взыскать более 1,1 миллиона рублей ущерба, сообщает деловое издание «Вердикт». Разбирательство длилось с марта этого года. Иск подало Министерство экологии и

«Новая галерея» открыла 26-й сезон выставкой «Опять двадцать пять»

24 октября 2025
0
В Тамбове начала работу новая экспозиция арт-проекта «Новая галерея», действующего на базе отделения Сбера. Выставка под названием «Опять двадцать пять» (12+) открывает 26-й сезон и объединяет 50 живописных работ художников из Тамбова и Липецка. Первая в этом сезоне экспозиция не имеет единой темы

Прокуратура подтвердила: компания, связанная с «Ренна-Холдингом», получила господдержку незаконно

24 октября 2025
0
Прокуратура Белгородской области проверила информацию о нарушениях при предоставлении субсидии компании ООО «Советское», входящей в структуру «Ренна-Холдинга», и подтвердила факт неправомерного получения господдержки. Об этом сообщает издание «Блокнот Тамбов» со ссылкой на официальный ответ

В Тамбовской области предлагают запретить продажу сельхозземель до 2050 года

24 октября 2025
0
Тамбовские депутаты обсудили инициативу о введении моратория на приватизацию сельскохозяйственных земель, находящихся в собственности региона и муниципалитетов. Согласно законопроекту, продавать такие участки частным лицам и компаниям нельзя будет до 2050 года. Как поясняют разработчики, земельный

Ветеран Афганистана Юрий Бабичев провёл урок мужества для школьников Мичуринска

23 октября 2025
0
Члены Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана продолжают активную военно-патриотическую работу с молодёжью. Очередная встреча прошла в комнате «Боевой Славы», где с девятиклассниками школы № 2 пообщался ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник, кавалер ордена

В администрации Тамбова снова меняют структуру: появится комитет городского хозяйства и «управление по делам горожан»

23 октября 2025
0
На заседании комитета гордумы по местному самоуправлению заместитель главы администрации Наталья Фирсова рассказала о планируемой реорганизации структуры мэрии. Главное изменение — возрождение комитета городского хозяйства. Он объединит два действующих подразделения — комитет благоустройства и

Дорожники Тамбовской области выполнили 87% годового плана по ремонту трасс

23 октября 2025
0
Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области подвело итоги за девять месяцев 2025 года. Ведомство отчиталось о 100% контрактации и 87% выполненных работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году запланировано привести в порядок 125 км автодорог и почти 16

Тамбовское управление федеральных трасс войдёт в состав «Большой Волги»

23 октября 2025
0
Министерство транспорта России приняло решение объединить два дорожных управления — ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» (Тамбов) и ФКУ «Большая Волга». Приказ о реорганизации подписан 15 октября. Руководителем тамбовского учреждения является Юрий Сорокин. На его балансе находится обслуживание

Гендиректор «Тамбовстроймеханизации» отправлен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере

22 октября 2025
0
Ленинский районный суд города Тамбова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору ООО «Тамбовстроймеханизация» Александру Котельникову. Как сообщает издание «Вердикт», представители суда подтвердили, что руководитель компании обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ —

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

22 октября 2025
0
В минувшие выходные в Мичуринске состоялась торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски старшему прапорщику Андрею Сергеевичу Басову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.

С дорожной компании «ДСУ-2» могут взыскать почти полмиллиарда рублей налоговых доначислений

22 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области отменил обеспечительные меры, которые с конца августа приостанавливали взыскание почти 478 млн рублей с ЗАО «ДСУ-2». Теперь налоговая служба может возобновить действия по взысканию этой суммы. Речь идёт о доначисленных налогах, пенях и штрафах, выявленных по

Глава Инжавинского округа ушёл в отставку, исполняющим обязанности назначен Михаил Антонов

22 октября 2025
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление о досрочном прекращении полномочий главы Инжавинского муниципального округа Геннадия Селезнёва. Документ датирован 22 октября 2025 года. Причины отставки в официальных источниках не уточняются. В тот же день губернатор подписал
