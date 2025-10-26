|
Тамбовская область получит из федерального бюджета 300 млн рублей на приобретение новых машин скорой помощи
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Тамбовской области субсидии в размере около 300 млн рублей из резервного фонда правительства. Средства предназначены для закупки автомобилей скорой медицинской помощи на условиях софинансирования.
На выделенные деньги будет приобретено порядка 50 новых автомобилей скорой помощи класса «В» отечественного производства. Как отметил глава правительства, «эта тема для некоторых российских субъектов всё ещё остаётся актуальной, и Правительство продолжает оказывать поддержку, выделяя на такие цели необходимые ресурсы».
Поставки транспорта в медицинские учреждения региона планируется осуществить в течение 2025 года. Распределение новых машин будет проводиться с учётом потребностей в обновлении автопарка лечебно-профилактических учреждений области.
Напомним, что масштабное обновление парка скорой помощи, инициированное президентом, продолжается в стране уже несколько лет. Ранее в регионы, в приоритетном порядке — для сельской местности, было поставлено около 5 тыс. единиц новой техники.
