|
В Тамбовской области представили нового прокурора региона
Вчера, 12:02
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове состоялось официальное представление нового прокурора Тамбовской области. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв представил коллективу регионального ведомства старшего советника юстиции Андрея Кулагина.
В мероприятии приняли участие глава Тамбовской области Евгений Первышов, главный федеральный инспектор по региону Владимир Пригорнев, и. о. председателя Тамбовского областного суда Ирина Ледовских, председатель Арбитражного суда Тамбовской области Оксана Соловьёва, руководители силовых ведомств и прокуроры районов.
Юрий Пономарёв обозначил основные направления работы прокуратуры и ключевые задачи, стоящие перед новым руководителем — укрепление законности, повышение эффективности прокурорского надзора и защита прав граждан. Он выразил уверенность, что ведомство под руководством Андрея Кулагина продолжит профессионально выполнять поставленные задачи.
Андрей Кулагин ранее занимал пост заместителя прокурора Республики Крым, а до этого возглавлял прокуратуру Московского метрополитена. Ему 43 года, он кандидат юридических наук и выпускник Саратовской государственной академии права.
Напомним, прежний прокурор Тамбовской области Александр Гулягин, возглавлявший ведомство с декабря 2020 года, указом Президента РФ назначен прокурором Астраханской области.
Фото: прокуратура Тамбовской области
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.