В Тамбове предъявлены обвинения по делу об убийстве милицейского полковника 25-летней давности Комментариев: 0



По решению Ленинского районного суда Тамбова оба фигуранта заключены под стражу. Мера пресечения избрана на срок до середины февраля 2026 года.



Следствие считает, что один из обвиняемых — предполагаемый лидер организованной преступной группы — организовал убийство за вознаграждение. Мотив преступления, по версии правоохранительных органов, был связан с прежней служебной деятельностью Джураева, который руководил подразделением по борьбе с организованной преступностью.



Согласно материалам дела, подготовка к преступлению длилась несколько месяцев. Исполнители прибыли в Тамбов ещё в конце 1999 года, скрытно проживали в городе, наблюдали за потерпевшим и готовили орудия убийства. 13 апреля 2000 года милицейский полковник был расстрелян возле областной больницы, когда сел в свой автомобиль. От полученных ранений он скончался.



После нападения преступники скрылись, а использованный ими автомобиль был подожжён и оставлен во дворе неподалёку от места преступления.



Дело об убийстве Валерия Джураева на протяжении многих лет оставалось нераскрытым и считалось одним из самых резонансных преступлений начала 2000-х в регионе. Ранее сообщалось о задержаниях в Самаре и проверке возможной причастности отдельных лиц, связанных со спортивными и общественными структурами.



Расследование продолжается. В Тамбовской области предъявлено обвинение двум жителям Самарской области по делу об убийстве бывшего начальника Тамбовского районного отдела милиции Валерия Джураева, совершённом в апреле 2000 года. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.По решению Ленинского районного суда Тамбова оба фигуранта заключены под стражу. Мера пресечения избрана на срок до середины февраля 2026 года.Следствие считает, что один из обвиняемых — предполагаемый лидер организованной преступной группы — организовал убийство за вознаграждение. Мотив преступления, по версии правоохранительных органов, был связан с прежней служебной деятельностью Джураева, который руководил подразделением по борьбе с организованной преступностью.Согласно материалам дела, подготовка к преступлению длилась несколько месяцев. Исполнители прибыли в Тамбов ещё в конце 1999 года, скрытно проживали в городе, наблюдали за потерпевшим и готовили орудия убийства. 13 апреля 2000 года милицейский полковник был расстрелян возле областной больницы, когда сел в свой автомобиль. От полученных ранений он скончался.После нападения преступники скрылись, а использованный ими автомобиль был подожжён и оставлен во дворе неподалёку от места преступления.Дело об убийстве Валерия Джураева на протяжении многих лет оставалось нераскрытым и считалось одним из самых резонансных преступлений начала 2000-х в регионе. Ранее сообщалось о задержаниях в Самаре и проверке возможной причастности отдельных лиц, связанных со спортивными и общественными структурами.Расследование продолжается.



