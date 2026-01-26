|
В Тамбове предъявлены обвинения по делу об убийстве милицейского полковника 25-летней давности
В Тамбовской области предъявлено обвинение двум жителям Самарской области по делу об убийстве бывшего начальника Тамбовского районного отдела милиции Валерия Джураева, совершённом в апреле 2000 года. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По решению Ленинского районного суда Тамбова оба фигуранта заключены под стражу. Мера пресечения избрана на срок до середины февраля 2026 года.
Следствие считает, что один из обвиняемых — предполагаемый лидер организованной преступной группы — организовал убийство за вознаграждение. Мотив преступления, по версии правоохранительных органов, был связан с прежней служебной деятельностью Джураева, который руководил подразделением по борьбе с организованной преступностью.
Согласно материалам дела, подготовка к преступлению длилась несколько месяцев. Исполнители прибыли в Тамбов ещё в конце 1999 года, скрытно проживали в городе, наблюдали за потерпевшим и готовили орудия убийства. 13 апреля 2000 года милицейский полковник был расстрелян возле областной больницы, когда сел в свой автомобиль. От полученных ранений он скончался.
После нападения преступники скрылись, а использованный ими автомобиль был подожжён и оставлен во дворе неподалёку от места преступления.
Дело об убийстве Валерия Джураева на протяжении многих лет оставалось нераскрытым и считалось одним из самых резонансных преступлений начала 2000-х в регионе. Ранее сообщалось о задержаниях в Самаре и проверке возможной причастности отдельных лиц, связанных со спортивными и общественными структурами.
Расследование продолжается.
