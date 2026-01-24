|
В Самаре задержан возможный фигурант убийства полковника милиции Валерия Джураева
Вчера, 14:02
Комментариев: 0
В Самаре задержан почётный президент Федерации бокса Самарской области Андрей Королёв. По версии следствия, он может быть причастен к убийству бывшего начальника Тамбовского райотдела милиции и экс-главы областного УБОПа Валерия Джураева, совершённому почти 25 лет назад. Информацию об этом распространила ГТРК Самара.
Речь идёт о резонансном преступлении, произошедшем в апреле 2000 года в Тамбове. Тогда Валерий Джураев был расстрелян из автоматического оружия возле областной больницы на улице Московской. Преступники скрылись, и предварительно подожгли автомобиль, использовавшийся для нападения.
В конце 1990-х годов Джураев имел репутацию одного из самых неоднозначных представителей силового блока региона. В публичном пространстве обсуждались версии о его конфликтах с представителями региональной власти и возможных связях с криминальной средой. Сам он настаивал, что преследование связано с его деятельностью по выявлению коррупции.
По данным СМИ, после задержания Андрей Королёв был этапирован в Москву, где с ним проводятся следственные действия. Следственные органы официально пока не раскрывают деталей расследования и не сообщают, предъявлены ли фигуранту обвинения.
