В Тамбовской области за год аборты составили почти половину от числа родов
9 февраля 2026
На оперативном совещании в правительстве области прозвучали цифры, которые власти назвали тревожными. По итогам 2025 года в Тамбовской области родились чуть более 5,6 тыс. детей, тогда как число абортов составило около 2 тыс. — почти половину от количества новорождённых.
Глава региона заявил, что такая ситуация не должна оставаться «делом врачей» и требует более широкого обсуждения. По его словам, проблема касается не только медицины, но и социальной политики, отношения к материнству и поддержки женщин в сложных жизненных ситуациях.
Ещё одной темой стала миграция будущих мам в другие регионы. За последние три года десятки женщин предпочли рожать не в Тамбовской области, а в соседних субъектах — чаще всего в Липецкой и Воронежской областях. Почему так происходит, власти хотят выяснить напрямую у самих женщин.
Губернатор отметил, что условия в тамбовском перинатальном центре оценивает как хорошие, и предположил, что причины отъезда могут быть связаны не только с медициной, но и с человеческим фактором — общением, отношением, доверием. Он предложил собрать обратную связь от пациенток, чтобы понять реальные мотивы их выбора.
По словам главы региона, и тема абортов, и вопрос выезда рожениц за пределы области потребуют отдельного обсуждения и выработки системных решений.
