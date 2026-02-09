В Тамбовской области за год аборты составили почти половину от числа родов Комментариев: 0



Глава региона заявил, что такая ситуация не должна оставаться «делом врачей» и требует более широкого обсуждения. По его словам, проблема касается не только медицины, но и социальной политики, отношения к материнству и поддержки женщин в сложных жизненных ситуациях.



Ещё одной темой стала миграция будущих мам в другие регионы. За последние три года десятки женщин предпочли рожать не в Тамбовской области, а в соседних субъектах — чаще всего в Липецкой и Воронежской областях. Почему так происходит, власти хотят выяснить напрямую у самих женщин.



Губернатор отметил, что условия в тамбовском перинатальном центре оценивает как хорошие, и предположил, что причины отъезда могут быть связаны не только с медициной, но и с человеческим фактором — общением, отношением, доверием. Он предложил собрать обратную связь от пациенток, чтобы понять реальные мотивы их выбора.



