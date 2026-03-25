|
В Тамбове проходит день бесплатной юридической помощи
Вчера, 15:55
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня, 26 марта, в Тамбове проходит Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи (12+). Консультации организованы региональным отделением Ассоциации юристов России.
Приём граждан ведётся с 10:00 до 17:00 в Пушкинской библиотеке (ул. Интернациональная, 17, ауд. 112). Жителей консультируют представители прокуратуры, адвокатуры, службы судебных приставов, Росреестра, Минюста, Социального фонда, а также уполномоченный по правам человека и преподаватели ТГУ имени Державина.
Чаще всего тамбовчане обращаются по вопросам пенсий, ЖКХ, льгот и трудовых отношений. Консультации носят устный характер, однако в ряде случаев специалисты помогают и с подготовкой документов.
Как отмечают организаторы, большинство посетителей остаются довольны полученной помощью. В более сложных ситуациях гражданам разъясняют порядок дальнейших действий и подсказывают, куда обращаться для решения проблемы.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.