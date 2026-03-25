Режиссёр «Брата 3» планирует переснять фильм и раскритиковал тамбовского зрителя



Фильм снимался в Тамбове и представлял собой набор связанных между собой новелл о разных героях — от дочери генерала и уличного художника до участников преступной группировки и неудачливых грабителей. В съёмках приняли участие как российские, так и зарубежные актёры, включая Владимира Торсуева, рэпера Птаху, Эрика Робертса, Оливье Сиу и Костаса Мэндилора.



Комментируя своё решение, режиссёр довольно резко высказался о восприятии фильма в регионе. По его словам, картина оказалась «непонятной и неинтересной» для тамбовского зрителя.



При этом Переверзев отметил, что за рубежом фильм получил положительные оценки и, по его утверждению, был понят аудитории в десятках стран.



Режиссёр также рассказал, что ранее пытался наладить диалог с местной публикой, привозя в Тамбов другие свои работы, однако, по его словам, интереса они не вызвали. В дальнейшем он даже исключил город из прокатной программы одного из своих фильмов.



