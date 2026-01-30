|
Заседание без пауз: облдума Тамбова приняла 22 решения и простилась с вице-спикером
Вчера, 12:00
Очередное заседание Тамбовской областной Думы 30 января прошло в рекордно сжатом формате — за 45 минут депутаты рассмотрели 22 вопроса повестки. Об этом рассказал главный редактор делового издания «Вердикт» Алексей Толмачёв, присутствовавший на заседании.
Работа началась с награждения. Пятеро депутатов получили благодарности председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за вклад в развитие регионального законодательства. Награды вручали сенаторы Алексей Кондратьев и Александр Никитин, а также депутат Госдумы Тамара Фролова.
Дальнейшее заседание прошло в режиме чётко отлаженного механизма. Большинство решений принимались без обсуждений — депутаты лишь фиксировали итог своей предварительной работы голосованием. При малейших паузах председатель областной Думы Евгений Матушкин напоминал коллегам о необходимости оперативности.
Одним из заметных решений стало одобрение инициативы о материальном поощрении граждан, сообщающих о пьяных водителях. Механизм выплат и их размер будет установлен позже.
Также депутаты поддержали изменения в закон о трудовых квотах для участников специальной военной операции. Работодатели обязаны резервировать рабочие места и отчитываться в центры занятости, а также организовывать переобучение.
Отдельным блоком были приняты решения, связанные с избирательной системой региона: утверждены схемы одномандатных округов и запущена процедура формирования нового состава областной избирательной комиссии.
Финальной точкой заседания стало прощание с первым заместителем председателя облдумы Александром Орионовым. Он досрочно сложил депутатские полномочия в связи с назначением главой Тамбовского муниципального округа. Коллеги поддержали его решение единогласно.
