Снегопады и морозы: в Тамбове и области ввели усиленные меры из-за сложной погоды 0 Тамбов и вся область оказались во власти затяжных снегопадов и резкого похолодания. За последние сутки в ряде городов выпало до трети месячной нормы осадков, а синоптики предупреждают: в ближайшие дни температура может опуститься до −25 градусов и ниже. На фоне ухудшения погодных условий в

Заседание без пауз: облдума Тамбова приняла 22 решения и простилась с вице-спикером 0 Очередное заседание Тамбовской областной Думы 30 января прошло в рекордно сжатом формате — за 45 минут депутаты рассмотрели 22 вопроса повестки. Об этом рассказал главный редактор делового издания «Вердикт» Алексей Толмачёв, присутствовавший на заседании. Работа началась с награждения. Пятеро

В Тамбове бизнес и власть обсудили будущее экономики региона 0 В Тамбове состоялась стратегическая сессия Союза региональных объединений работодателей «Тамбовская областная Ассоциация промышленников и предпринимателей», объединившая представителей бизнеса и органов власти вокруг вопросов долгосрочного развития региона. Мероприятие прошло 30 января в ТГТУ на

СК не нашёл нарушений при ремонте путепровода в Мичуринске, но вопросы к расходам остались 0 Следственные органы ответили на обращение по поводу отдельных статей расходов при ремонте путепровода через железнодорожные пути на улице Лаврова в Мичуринске. Как сообщает сетевое издание «Блокнот Тамбов», проверка касалась исполнения контракта, который выполняло ООО «Стинэк». Одновременно спор по

Экс-глава студенческого профкома МичГАУ получила реальный срок за хищение стипендиальных денег 0 Бывшего председателя профсоюза студентов Мичуринского государственного аграрного университета приговорили к 3 годам колонии общего режима за хищение более 10 млн рублей, предназначенных для поддержки учащихся. Информацию о приговоре распространила прокуратура Тамбовской области. Следствие и суд

Тамбовские конники готовят всероссийский форум «Профи-Трот» в Казани 0 Специалисты из Тамбовской области участвуют в подготовке Всероссийского рысистого форума «Профи-Трот», который пройдёт в феврале в Казани. На организацию мероприятия Ассоциация развития конного спорта направит 650 тыс. рублей. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«РКС-Тамбов» возглавил новый директор из Архангельска 0 В Тамбове назначен новый директор компании «РКС-Тамбов». Руководить предприятием будет 35-летний Сергей Истомин — уроженец Архангельска. О назначении сообщил глава администрации города Максим Косенков. По словам мэра, у нового директора есть опыт управления коммунальным предприятием, что должно

В Тамбовском округе сменится глава: Константин Пудовкин уходит в отставку 0 Глава Тамбовского муниципального округа Константин Пудовкин подал заявление об увольнении по собственному желанию. Его отставку планируют официально рассмотреть 30 января на заседании Совета депутатов округа. Пудовкин руководил территорией с 2023 года. Сначала он возглавил Тамбовский район, а

Бывший министр здравоохранения Тамбовской области объяснила неявку в суд командировкой в зону СВО 0 В Ленинском районном суде Тамбова стало известно, почему бывший министр здравоохранения региона Екатерина Юнькова не появляется на заседаниях по своему уголовному делу. Подробности с процесса сообщает деловое издание «Вердикт». Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Очередное

Тамбовская область собрала 131 млрд рублей налогов за январь–ноябрь 2025 года 0 За 11 месяцев 2025 года в бюджетную систему России из Тамбовской области поступило 131 млрд рублей налогов и сборов. По данным регионального управления ФНС, это на 22% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего средств было направлено в консолидированный бюджет области — 57,1 млрд

В Тамбове «узаконили» десятки улиц и проездов, которыми горожане пользовались годами 0 В Тамбове узаконили десятки улиц и проездов, которыми горожане пользовались годами, но которые официально не считались дорогами местного значения. Обновлённый реестр автомобильных дорог утвердили депутаты Тамбовской городской Думы. Речь идёт об улицах, переулках и внутриквартальных проездах,

С 1 февраля отделение СФР по Тамбовской области проиндексирует социальные и страховые выплаты 0 С 1 февраля Отделение Социального фонда России по Тамбовской области проиндексирует на 5,6% выплаты, которые получают сотни тысяч тамбовчан. Размер повышения определен постановлением Правительства РФ на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года. «Прежде всего, февральское повышение

В Тамбове предъявлены обвинения по делу об убийстве милицейского полковника 25-летней давности 0 В Тамбовской области предъявлено обвинение двум жителям Самарской области по делу об убийстве бывшего начальника Тамбовского районного отдела милиции Валерия Джураева, совершённом в апреле 2000 года. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По решению Ленинского районного

В ООО «Ланта» сменился генеральный директор 0 В ООО «Ланта» назначен новый генеральный директор. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 27 января, руководителем компании стал Дмитрий Викторов. Прежний гендиректор Александр Васильев утратил право действовать от имени общества без доверенности. Кадровое решение принято после перехода компании под

Мичуринский «Милорем» восстановит советский паровоз 1955 года для туристического ретропоезда 0 Мичуринский завод «Милорем» получил новое нестандартное задание от ОАО «Российские железные дороги». Предприятию предстоит восстановить советский паровоз серии ЭР-791-90, выпущенный в 1955 году. Более двух десятилетий машина находится вне эксплуатации: паровоз был выведен из работы в 2002 году и

В Тамбовской области в 2026 году капитально отремонтируют пять детских садов 0 В Тамбовской области в 2026 году планируют провести капитальный ремонт сразу в пяти дошкольных образовательных учреждениях. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Содействие занятости», сообщили в региональном управлении образования и науки.

Благоустройство в Крутых Выселках обернулось уголовным делом о хищении средств 0 Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, направленных на благоустройство деревни Крутые Выселки Тамбовского муниципального округа. Проверка была инициирована прокуратурой в рамках надзора за реализацией национального проекта «Жильё и городская среда». По

В Тамбове новогодние ёлки перерабатывают в щепу для животных и птиц 0 В Тамбове стартовала утилизация новогодних елей, собранных с контейнерных площадок в рамках экологической акции регионального оператора АО «ТСК». Как сообщили в Тамбовском филиале компании, в этом году горожане начали расставаться с праздничными деревьями позже обычного: основной поток пришёлся на

Конкурс на ремонт школы № 31 в Тамбове приостановили из-за спора о допуске подрядчика 0 В Тамбове временно приостановили конкурс на капитальный ремонт школы № 31, расположенной на улице Рылеева. Причиной стала жалоба одного из участников торгов — липецкой компании «Сервис строй-48», которая считает своё отстранение от конкурса необоснованным. По данным системы госзакупок, подрядчик

Арбитраж в Тамбове разбирается в многомиллиардном споре вокруг трассы Р-22 «Каспий» 0 В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску АО «Донаэродорстрой» к ФКУ Упрдор Москва−Волгоград. Подрядчик требует от федерального дорожного ведомства 22 млрд рублей. Речь идёт о контракте на строительство участка автодороги Р-22 «Каспий» в обход Волгограда.