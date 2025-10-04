|
|
В Мичуринском округе рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет: возбуждено уголовное дело
Утром 4 октября на 14-м километре трассы «Турмасово — Мичуринск» произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту № 123 «Круглое — Мичуринск». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.
В результате аварии пострадали несколько пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних. Всем им оказана необходимая медицинская помощь. На место происшествия выезжал прокурор Мичуринского района Алексей Лебедев. Ход проверки взят на контроль прокуратурой района и областным надзорным ведомством.
Следственными органами Следственного комитета России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Как сообщили в СУ СКР по региону, в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Тамбове продолжаются работы по устранению дефектов дорожного покрытия на межквартальных проездах и подъездах к жилым домам. Как сообщили в администрации города, из запланированного объема уже выполнено около половины — 8,5 тыс. кв. м. В конце недели ремонтные бригады работали в посёлке Строитель.
Будущих выпускников школ приглашают на Единый День открытых дверей в колледжи и техникумы Тамбовской области. Мероприятие состоится в субботу, 18 октября, при содействии федерального проекта «Профессионалитет». Администрации учреждений среднего профессионального образования и педагогические
В Тамбове приступили к реставрации одного из старейших памятников архитектуры в городе — дома купца Крашенникова, расположенного по адресу: улица Октябрьская, 25. Здание XIX века было продано по программе «Рубль за дом», а его новым собственником стало ООО «Возрождение». Компания уже представила
Утром 4 октября на 14-м километре трассы «Турмасово — Мичуринск» произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту № 123 «Круглое — Мичуринск». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали несколько
В Тамбове вечером 3 октября произошёл пожар в двухкомнатной квартире жилого дома на улице Бастионной. Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Тамбовской области. По данным ведомства, огонь полностью уничтожил кухню на площади около пяти квадратных метров. На место
Группа Russ завершила сделку по покупке компании «Инфо-Ю» — одного из старейших игроков рынка наружной рекламы в Тамбовской области. Как сообщает издание «Вердикт», все юридические формальности были завершены 3 октября. Новым владельцем «Инфо-Ю» стало ООО «РВБ», созданное в результате интеграции
Во всех 17 муниципалитетах Тамбовской области, где есть жилой фонд с централизованным отоплением, начался пуск тепла. Об этом сообщил заместитель главы региона Евгений Зименко. По его словам, самым проблемным муниципалитетом остаётся Котовск. Здесь тепло уже подано в школы, детские сады и
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Тамбове прошёл урок цифровой грамотности для людей старшего поколения, приуроченный ко Дню пожилых людей. Занятие организовано в рамках проекта «#ВГодах» при поддержке департамента цифрового развития Тамбовской области и федерального проекта
На 69-м году жизни скоропостижно ушёл из жизни Борис Николаевич Эсаулов, долгое время возглавлявший управление государственной службы и организационной работы администрации Тамбовской области. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иск АО «Московский завод „Сапфир“» к ПАО «Электроприбор». Сумма требований — 31,5 млн руб. Дело зарегистрировано в конце сентября, следует из картотеки арбитражных дел. Как сообщает «Ъ-Черноземье», задолженность связана с договором, заключённым в
В областном правительстве обсудили меры по привлечению медицинских специалистов в Тамбовскую область. На встрече заместителя главы региона Галины Шеманаевой и ректора Рязанского государственного медицинского университета Романа Калинина было принято решение увеличить количество целевых бюджетных
С 1 октября в Тамбовской области выросла региональная часть единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны. Теперь её размер составляет 2,6 млн руб. вместо прежних 1,1 млн. Соответствующее решение приняла областная Дума, сообщили в пресс-службе правительства региона. В общей сложности
Учитель истории и обществознания школы № 30 города Тамбова Рашид Надиров вошёл в топ-6 лучших педагогов страны по итогам конкурса «Учитель года-2025». Имена победителей и призёров объявил министр просвещения России Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом форуме. В конкурсе участвовали 89
В центральном сквере Рассказова на улице Гагарина появилась первая в городе зарядная станция для электромобилей. Как сообщает газета «Трудовая новь», её установка была предусмотрена проектом благоустройства территории при модернизации инженерных систем. «Это важный шаг не только для нашего города,
По данным Тамбовстата, в июле 2025 года средняя номинальная начисленная зарплата работников предприятий и организаций региона составила 61,6 тыс. руб. Это на 15,4% больше, чем годом ранее. С учётом инфляции рост реальной зарплаты составил 5,5%. В целом за январь–июль средняя зарплата в области
Арбитражный суд Тамбовской области признал ООО «Автодор-Тамбов» несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство сроком до 26 марта 2026 года. Как сообщает издание «Вердикт», инициатором процесса выступило ООО «СервисАгро» с претензиями на 1,4 млн руб. Согласно материалам дела, суд
Сквер «Гармония» на углу улиц Советской и Лермонтовской в Тамбове так и не будет открыт в обещанный срок. Новый подрядчик — ИП Левон Даниелян — должен был завершить работы к 1 октября, однако объект находится лишь на начальной стадии благоустройства. Стоимость действующего контракта составляет 26
Следственное управление СКР по Тамбовской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего следователя отдела полиции и его знакомого адвоката. По версии следствия, экс-сотрудник полиции обвиняется в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), адвокат — в посредничестве
Администрация Мичуринска расторгла контракт с компанией «СТИНЭК», которая занималась ремонтом путепровода на улице Лаврова. Причиной стали сорванные сроки и претензии к качеству уже выполненных работ, сообщает деловое издание «Вердикт». Как уточнили в региональном управлении ФАС, в ведомство
АО «Биохим» из Рассказово продолжает судебные разбирательства с Росалкогольтабакконтролем. После того как 18 сентября действие лицензии на производство, хранение и поставку этилового спирта было приостановлено, предприятие подало иск в арбитраж. 25 сентября суд удовлетворил ходатайство компании и
Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать иск администрации Котовска к ООО «Тамбовстроймеханизация». Городские власти требуют взыскать с компании 52,7 млн рублей, сообщает издание «Вердикт». По расчётам истца, сумма складывается из неустойки (10,7 млн руб.), штрафов по девяти этапам