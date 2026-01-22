|
Водителю, совершившему смертельный наезд на ребёнка у «Водоканала», предъявлено обвинение
Сегодня, 12:00
Комментариев: 0
Версия для печати
Следственные органы предъявили обвинение 52-летнему водителю, причастному к дорожно-транспортному происшествию на улице Тулиновской в Тамбове, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Тамбовской области. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
По данным следствия, мужчина, управляя легковым автомобилем, при выполнении левого поворота нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на ребёнка, который находился на пешеходной дорожке. Полученные травмы оказались смертельными — мальчик погиб на месте.
Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе автотехническую и судебно-медицинскую, чтобы установить точные обстоятельства аварии. На время расследования водителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Как уточняют источники, автомобиль был служебным и находился на балансе ООО «РКС Тамбов». В момент происшествия ребёнок шёл по тротуару вместе с друзьями.
Трагедию на месте ДТП видел старший брат погибшего — 13-летний подросток. Он пришёл встречать мальчика после новогоднего утренника и стал очевидцем случившегося.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.