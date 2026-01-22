Тамбов-информ - новости Тамбова и области

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Водителю, совершившему смертельный наезд на ребёнка у «Водоканала», предъявлено обвинение

Сегодня, 12:00
Следственные органы предъявили обвинение 52-летнему водителю, причастному к дорожно-транспортному происшествию на улице Тулиновской в Тамбове, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Тамбовской области. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

По данным следствия, мужчина, управляя легковым автомобилем, при выполнении левого поворота нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на ребёнка, который находился на пешеходной дорожке. Полученные травмы оказались смертельными — мальчик погиб на месте.

Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе автотехническую и судебно-медицинскую, чтобы установить точные обстоятельства аварии. На время расследования водителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как уточняют источники, автомобиль был служебным и находился на балансе ООО «РКС Тамбов». В момент происшествия ребёнок шёл по тротуару вместе с друзьями.

Трагедию на месте ДТП видел старший брат погибшего — 13-летний подросток. Он пришёл встречать мальчика после новогоднего утренника и стал очевидцем случившегося.
