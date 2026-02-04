|
ЮВЖД и МЧС завершили ликвидацию последствий пожара на станции Кочетовка
Площадь загрязнения территории станции Кочетовка в Мичуринске после возгорания железнодорожных цистерн предварительно оценена в 600 кв. метров. Такие данные опубликовала Юго-Восточная железная дорога.
В сообщении отмечается, что Центр охраны окружающей среды ЮВЖД провёл контрольные замеры на прилегающих к станции жилых территориях. Превышений загрязняющих веществ за пределами инфраструктуры станции не зафиксировано.
К тушению пожара и ликвидации его последствий привлекались четыре пожарных поезда, 540 тонн воды и 14,5 тонны пенообразователя. В работах участвовали порядка 250 работников железнодорожных служб.
ГУ МЧС России по Тамбовской области подтвердило полную ликвидацию пожара. По данным ведомства, на тупиковом пути произошло опрокидывание и возгорание пяти цистерн, всего в зоне воздействия огня находились 16 цистерн. Пять из них уничтожены полностью. Пострадавших нет. Площадь пожара составила около 1 000 кв. метров. В ликвидации участвовали 118 человек и 41 единица техники, включая силы МЧС и пожарные поезда.
Происшествие на станции Кочетовка произошло 4 февраля и сопровождалось временной приостановкой движения поездов. В дальнейшем, на фоне восстановительных мероприятий, вводились ограничения в графике движения, включая отмену отдельных пассажирских рейсов и перенос времени отправления поездов. Причины инцидента и окончательная оценка ущерба устанавливаются.
фото: видео пресс-службы Западного МСУ СК России
