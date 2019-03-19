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В Липецке отменили концерт оппозиционных рокеров
Сегодня, 08:54
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Концерт группы "Элизиум" в Липецке состоится несмотря на отмену планировавшегося концерта на площадке КРК «Мегаполис». По данным "Липецк Медиа", концерт отменен из-за того, что организаторы нарушили договор об аренде площадки. Какие именно условия послужили поводом для разрыва договора, руководитель КРК «Мегаполис» Екатерина Левикова не уточнила.
Сами музыканты сообщили, что концерт в Липецке пройдет на другой площадке, но место пока не озвучили. Очевидно, что сейчас идут переговоры с другими площадками. Билеты распространяются через группу «ВКонтакте». Сколько потенциальных поклонников популярных музыкантов не смогут послушать их песни «вживую» - вопрос открытый.
Группа «Элизиум» основана в Нижнем Новгороде Дмитрием Кузнецовым в 1995 году. В некоторых песнях критикуется социальное неравенство, дефицит политической свободы и коррупция.
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