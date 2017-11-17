|
В области наметился рост промышленного производства
Сегодня, 06:46
Комментариев: 0
Версия для печати
Индекс промышленного производства по всем производителям Тамбовской области относительно января-октября 2016 г. составил 112,9% - сообщает Тамбовстат. Динамику промышленного производства области в значительной степени определяет деятельность обрабатывающих производств.
Увеличилось производство мяса птицы охлажденного и замороженного, изделий колбасных, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных, масел растительных и их фракций нерафинированных, молока. В то же время отмечено снижение к уровню января-октября 2016 г. выпуска масла сливочного, сыров, продуктов сырных, хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, сахара белого свекловичного.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.