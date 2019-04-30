Десятки тысяч тамбовчан встретили Первомай Комментариев: 0



«Первомай - это праздник весны, мира, труда и, конечно, радости. Поздравляю всех жителей области с этим днем и желаю провести первомайские выходные в кругу семьи, с родными и друзьями. Мира всем, добра, благополучия», - поздравил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.



По итогам митинга участники приняли резолюцию, в основе которой - стратегия повышения благосостояния жителей региона под руководством губернатора.



Коммунисты провели традиционный митинг на площади В. Ленина. «Ненормированный рабочий день 12 часов в сутки, несоблюдение режима труда и мер производственной безопасности, рост числа трагедий на производстве, отсутствие гарантированных выходных и отпусков» – по мнению коммунистов, такова реальность наших дней и за лучшую жизнь для человека труда нужно бороться. Сегодня в городе Тамбове и других муниципальных образования области прошли праздничные мероприятия посвященные – международному дню солидарности трудящихся. Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрации и митинге, который состоялся у ЛДС «Кристалл» при участии профсоюзов и партии «Единая Россия».«Первомай - это праздник весны, мира, труда и, конечно, радости. Поздравляю всех жителей области с этим днем и желаю провести первомайские выходные в кругу семьи, с родными и друзьями. Мира всем, добра, благополучия», - поздравил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.По итогам митинга участники приняли резолюцию, в основе которой - стратегия повышения благосостояния жителей региона под руководством губернатора. Коммунисты провели традиционный митинг на площади В. Ленина. «Ненормированный рабочий день 12 часов в сутки, несоблюдение режима труда и мер производственной безопасности, рост числа трагедий на производстве, отсутствие гарантированных выходных и отпусков» – по мнению коммунистов, такова реальность наших дней и за лучшую жизнь для человека труда нужно бороться.



