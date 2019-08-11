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Бывший директор мичуринского парка культуры добился отмены постановления об увольнении
Сегодня, 15:00
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Вступило в законную силу определение Мичуринского городского суда по резонансному делу связанного с увольнением директора МБУК «Парк культуры и отдыха» города Мичуринска, - сообщает «ПРАВО68». Александра Шишкина уволили без объяснения причин, что вызвало негодование среди местных жителей.
«За 3,5 года под руководством Александра Шишкина были приобретены новые аттракционы, значительно улучшилось садово-парковое хозяйство, появилось множество оригинальных арт-объектов, установлен Рекорд России и Европы по продолжительность катания на Колесе обозрения», - писали жители Мичуринска.
В ходе судебного разбирательства по иску Александра Шишкина к управлению по развитию культуры и спорта и администрации города Мичуринска чиновники пошли на заключение мирового соглашения, удовлетворив основные требования бывшего директора учреждения. Среди прочего администрация города Мичуринска согласилась отменить постановление о прекращении трудового договора с директором МБУК «Парк культуры и отдыха» А.А. Шишкиным в соответствии с пунктом 2 статьи 278 ТК РФ. Управление по развитию культуры и спорта решило отменить приказ о прекращении трудового договора на основании вышеприведенного постановления и издать приказ об увольнении А.А. Шишкина по соглашению сторон. Кроме того ему выплатили компенсацию.
Александр Шишкин через суд добился восстановления своих прав и законных интересов, поскольку увольнение на основании пункта 2 статьи 278 ТК РФ без объяснения причин он посчитал злоупотреблением правом и трудовой дискриминацией.
«Я не стал настаивать на восстановлении в работе, поскольку мне будет не совсем комфортно работать в команде с теми, кто со мной так поступил, – отмечает Александр Шишкин. – Главное, что задел, который был нами сделан за прошедшие три с половиной года, позволяет парку уверенно развиваться».
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