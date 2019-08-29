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На должность главы города Тамбова претендует четыре кандидата
Сегодня, 08:13
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Вчера завершился прием заявок на участие в конкурсе на замещение должности главы города Тамбова. Среди кандидатов - Дарья Завражина, Иван Паращак, Андрей Бажилин и Наталия Макаревич. В настоящее время фаворитом считается госпожа Макаревич, которая занимает должность начальника управления по развитию промышленности и торговли администрации Тамбовской области.
Конкурс пройдет в три этапа, вначале комиссия изучит представленные заявителями документы, потом кандидаты пройдут тест, презентуют программу развития муниципального образования. По итогам данных испытаний будет выбрано два кандидата, которых представят на голосование депутатам городской Думы.
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