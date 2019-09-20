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ФК «Тамбов» обыграл ростовский клуб - 2:1
Сегодня, 06:43
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Вчера состоялся домашний матч ФК «Тамбов» и «Ростов» победой нашей команды со счетом 2:1. Нападающий ФК «Тамбов» Георгий Мелкадзе стал настоящим героем, поставив победную точку в игре.
«Мы готовились к матчу тщательно. Понимали, что оборона должна быть специально подготовлена к быстрым атакам соперника. «Ростов» по праву идет в лидерах. Мелкадзе сегодня забил два, первый матч вышел Обухов», — заявил на послематчевой пресс-конференции тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян.
Следующая игра состоится 28 сентября с «Крыльями советов».
Фото: пресс-служба ФК "Тамбов".
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