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Основание новой школы в Мичуринске было усилено
Сегодня, 08:16
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Вчера заказчик и генеральный подрядчик – АО «АИЖК Тамбовской области» провели пресс-тур по новой школе в Мичуринске для региональных журналистов. Генеральный директор АО «АИЖК Тамбовской области» Александр Ельцов сразу повел журналистов в подвал, чтобы показать насколько крепки конструкции, особенно стены подвального помещения.
Всего было сделано не менее трёх проб бетона, по результатам экспертизы был разработан и реализован проект усиления конструкций металлическим каркасом.
«Мы хотим развенчать мифы, которые ходят по городу и области о том, что здесь трескаются стены и якобы фундамент не выдерживает нагрузки. Это все неправда», - заявил заместитель главы администрации города Мичуринска Василий Малюков.
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