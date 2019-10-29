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Депутаты согласовали повышение тарифа на водоотведение на 27,2%
Вчера, 20:52
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Сегодня депутаты Тамбовской городской Думы согласовали повышение индекса роста платы за услуги ЖКХ на 8,4% для жителей города в 2020 году. При этом согласно инвестпрограмме плата за водоотведение с 1 июля 2020 года повысится на 27,2 %.
«Мы с вами стремимся к одному - повышению качества жизни населения. И, по сравнению с соседями, нам удаётся решить вопрос модернизации с минимальными затратами на сегодняшний день», - заявила Наталия Макаревич в ответ на выступление отдельных депутатов.
Увеличение предельного индекса связано с утверждением инвестиционной программы в сфере водоотведения и водоснабжения, которую будет реализовывать АО «ТКС». Проект решения с сопроводительными документами был представлен депутатам в день заседания.
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