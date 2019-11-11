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Капитальный ремонт МКД завершен на 90%

Сегодня, 08:32
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Капитальный ремонт МКД завершен на 90% Завершается программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год. В Тамбове по программе заменено лифтовое оборудование в 16 из 20 домах, в 26-ти произведена замена инженерных коммуникаций. В настоящее время программа на 2019 год завершена на 90%.

«Службой технического надзора практически в ежедневном режиме контролируется ход и качество работ. В этом году был один негативный прецедент. Подрядная организация допустила грубейшие нарушения в доме по улице Базарная, 97. Подрядчик сделал некачественный ремонт кровли. К компании были применены санкции и контракт с ними был расторгнут», - заявил директор МКУ «Долговой центр» Олег Назаров.
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