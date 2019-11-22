|
«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура
Вчера, 07:51
Комментариев: 0
Версия для печати
Мачт 17 тура между футбольными клубами «Локомотив» и «Тамбов» закончился победой железнодорожников со счетом 3:2. Игра прошла на домашней арене ФК «Тамбов» в Саранске. Главным героем матча в составе «Локомотива» в который раз стал Крыховяк. Игру на стадионе смотрели более 4 тыс. зрителей. В настоящее время «Тамбов» занимает в турнирной таблице 14 место из 16.
Проблемы у нашего клуба заключаются не только, что мы занимаем предпоследние места. На заседании Палаты РФС по разрешению споров футбольному клубу «Тамбов» запретили регистрировать новых игроков, поскольку есть долги перед бывшими игроками.
Фото – «Чемпионат».
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.