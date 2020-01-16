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Дело Дмитрия Кривенко на контроле у депутатов
Сегодня, 18:18
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Представители Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей встретились с депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым по скандально известному делу Кривенко. Темой обращения стали действия Дмитрия Кривенко, который ранее руководил (или был учредителем) обществ в сфере дорожного строительства. В настоящее время Дмитрий Кривенко директор ГУП РК «Крымавтодор».
Как рассказали представители ассоциации, фирмы Дмитрия Кривенко, занимались строительством дорог и на территории Тамбовской области. Тамбовские фирмы поставляли материалы, оказывали услуги компаниям Кривенко, которые через некоторое время были обанкрочены. Таким образом, добропорядочные организации, не досчитались десятков миллионов рублей.
Депутат Артем Александров пообещал оказать представителям ассоциации необходимую помощь в решении проблемы. Также вопрос на контроле у депутатов Государственной Думы.
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