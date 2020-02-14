В Тамбове жильцы по ул. Мичуринская, 185А борются с затоплением подвала Комментариев: 0 ул. Мичуринская 185 А. На деле этот дом не выдержал и 10 лет, начались очень серьезные проблемы.



Многие тамбовчане видели три многоэтажки на кольце Мичуринская/Магистральная. Кажется, с виду это добротные дома со счастливыми новоселами... А на самом деле?



В редакцию ИА «Тамбов-Информ» обратились участники ТСЖ «Мичуринская 185 А», которые рассказали о вопиющей ситуации с затоплением подвала 14-этажного многоквартирного дома. Уже несколько лет жильцы многоквартирного дома в Тамбове борются за то, чтобы их дом не обрушился. Из-за застоявшейся воды в подвале разрушается фундамент здания, техническое оборудование, служащее для бесперебойной подачи воды и тепла, всё это может выйти из строя и привести к сбоям подачи коммунальных услуг во всем доме.



Застройщиком злополучного дома по адресу Мичуринская 185 А выступал Виктор Вотановский ООО «Передвижная механизированная колонна - 1». Кстати, дом построили, несмотря на протест горожан на территории зеленой зоны.



Участники товарищества собственников жилья «Мичуринская 185 А» обратились в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ООО «Передвижная механизированная колонна - 1» с требованием: «Произвести в срок до 31 октября 2018 г. работы по гидроизоляции фундамента многоквартирного дома по периметру, с целью предотвращения разрушающих воздействий ливневых и талых вод на стены, конструкции подвала, цоколя, отмостки, ликвидации проникновения ливневых и талых вод в подвальные помещение, устройству обратной засыпки, восстановлению асфальто-бетонных перекрытий и покрытий из тротуарной плитки, восстановлению входных групп, крылец в соответствии с действующими нормативными требованиями». Дело рассматривается почти два года!



Возражая против исковых требований, ответчик ссылается на возникновение недостатков за пределами пятилетнего гарантийного срока, то есть в процессе эксплуатации объекта долевого строительства.



В рамках рассмотрения дела была назначена экспертиза по вопросам соответствия гидроизоляции фундамента строительным нормам и правилам. Производство экспертизы было поручено АНКО «Тамбовский центр судебных экспертиз».



Согласно результатам экспертизы, причиной наличия воды в подвальном помещении многоквартирного жилого дома №185А корп. 1 по ул. Мичуринской г. Тамбова послужила следующая совокупность недостатков, допущенных Ответчиков при строительстве вышеназванного дома:

- отсутствие должной вертикальной гидроизоляции стен подвала жилого многоквартирного дома;

- несоблюдение сплошности заполнения и толщины швов кладки блоков стен подвала;

- несоблюдение требований по устройству отмостки по периметру жилого дома, а именно наличие разрыва между стенами подвала дома и отмосткой, что послужило причиной повышенного насыщения влагой грунта обратной засыпки пазух и последующего проникновения данной влаги в подвальное помещение;

- недостаточный уровень герметизации ввода инженерных коммуникаций в подвальное помещение жилого дома.



Несмотря на результаты экспертизы требования жильцов дома остаются неудовлетворенными. Дом продолжает разрушаться. Следующее судебное заседание назначено на 18 марта 2020 года.

Своя квартира в новом доме – это мечта! Для её воплощения люди много работают, берут ипотеку, преодолевают много трудностей ради заветных квадратных метров. Новый дом, а значит всё будет в порядке, это же не старая хрущёвка или панелька. Так думали покупатели квартир в 14-этажном доме по адресу. На деле этот дом не выдержал и 10 лет, начались очень серьезные проблемы.Многие тамбовчане видели три многоэтажки на кольце Мичуринская/Магистральная. Кажется, с виду это добротные дома со счастливыми новоселами... А на самом деле?В редакцию ИА «Тамбов-Информ» обратились участники ТСЖ «Мичуринская 185 А», которые рассказали о вопиющей ситуации с затоплением подвала 14-этажного многоквартирного дома. Уже несколько лет жильцы многоквартирного дома в Тамбове борются за то, чтобы их дом не обрушился. Из-за застоявшейся воды в подвале разрушается фундамент здания, техническое оборудование, служащее для бесперебойной подачи воды и тепла, всё это может выйти из строя и привести к сбоям подачи коммунальных услуг во всем доме.Застройщиком злополучного дома по адресу Мичуринская 185 А выступал Виктор Вотановский ООО «Передвижная механизированная колонна - 1». Кстати, дом построили, несмотря на протест горожан на территории зеленой зоны.Участники товарищества собственников жилья «Мичуринская 185 А» обратились в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ООО «Передвижная механизированная колонна - 1» с требованием: «Произвести в срок до 31 октября 2018 г. работы по гидроизоляции фундамента многоквартирного дома по периметру, с целью предотвращения разрушающих воздействий ливневых и талых вод на стены, конструкции подвала, цоколя, отмостки, ликвидации проникновения ливневых и талых вод в подвальные помещение, устройству обратной засыпки, восстановлению асфальто-бетонных перекрытий и покрытий из тротуарной плитки, восстановлению входных групп, крылец в соответствии с действующими нормативными требованиями».Возражая против исковых требований, ответчик ссылается на возникновение недостатков за пределами пятилетнего гарантийного срока, то есть в процессе эксплуатации объекта долевого строительства.В рамках рассмотрения дела была назначена экспертиза по вопросам соответствия гидроизоляции фундамента строительным нормам и правилам. Производство экспертизы было поручено АНКО «Тамбовский центр судебных экспертиз».Несмотря на результаты экспертизы требования жильцов дома остаются неудовлетворенными. Дом продолжает разрушаться. Следующее судебное заседание назначено на 18 марта 2020 года.



