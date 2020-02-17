Мичуринский хлеб - «Лучший продукт-2020» 0 На международной выставке «Продэкспо» пшенично-ржаной «Яблочный» хлеб, который изготавливается мичуринским предприятием «Агропищепром» получил золотую медаль в номинации «Лучший продукт-2020».

В Тамбовской области сложная ситуация с аварийностью на дорогах 0 В администрации Тамбовской области прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Ключевой вопрос, который волновал участников заседания рост количества пострадавших в результате ДТП.

В здании бывшего кинотеатра «Родина» проводятся самовольные работы 0 Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области возбуждено дело по ст. 7.14 КоАП РФ – проведение работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием объектов культурного наследия.

На аварийно-опасном перекрестке в Тамбове произошло очередное ДТП 0 В Тамбове на аварийно-опасном перекрестке улиц Советская и 1-я Полковая произошло очередное дорожно-транспортное происшествие.

Водитель украл у пассажира 1,5 млн рублей 0 Жителя города Тамбова, который возвращался домой после продажи квартиры, обокрали в междугороднем автобусе.

За период ожидания достройки дома № 46 по ул. Коммунальной умерло три человека 0 Обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 в городе Тамбове обратились к генеральному директору АО «Дом РФ» с просьбой вмешаться в ситуацию с достройкой дома.

В Тамбовской области смертность вдвое превышает рождаемость 0 Тамбовская область входит в число девяти проблемных регионов страны с низким коэффициентом рождаемости, смертность вдвое превышает рождаемость.

ФК «Тамбов»: Мы будем жить и тренироваться в Тарасовке» 0 ФК «Тамбов» без стадиона и базы, наша команда будет тренироваться на базе «Спартака» в Московской области. В месяц аренда будет стоить 3-3,5 млн рублей.

В Тамбове жильцы по ул. Мичуринская, 185А борются с затоплением подвала 0 Своя квартира в новом доме – это мечта. Для воплощения этой мечты люди много работают, берут ипотеку, преодолевают много трудностей ради заветных квадратных метров. Новый дом, а значит всё будет в порядке, это же не старая хрущёвка и не панелька. Так думали покупатели квартир в 14-этажном доме по

Роспотребнадзор опровергает информацию о заболевших коронавирусом 0 По информации Управления Роспотребнадзор по Тамбовской области эпидемиологическая ситуация в нашем регионе спокойная, не выявлены граждане заболевшие коронавирусом.

За взятку арестован директор Цнинского лесхоза 0 Сегодня Ленинский районный суд отправил под домашний арест директора ТОГАУ «Цнинский лесхоз» Виктора Федосеева, которого подозревают в получение взятки в размере 1 млн рублей, - сообщает «ПроТамбов».

Жители города Котовска ждут расселения из аварийного жилья 0 Администрация города Котовска обратилась в суд о расторжении муниципальных контрактов с ООО «ПМК-5» на покупку квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Тамбовская область увеличила экспорт продукции АПК на 32% 0 По информации федеральной таможенной службы Тамбовская область увеличила экспорт продукции АПК на 32%. В основном наша область экспортирует зерновые культуры.

Ремонтировать мост на улице Базарной начнут c апреля 2020 года 0 В администрации города Тамбова планируют уже с апреля приступить к работам по замене моста на ул. Базарной в областном центре, который последний раз ремонтировали в 1957 году.

Тамбовчане не поддерживают предложение безвозмездно передать стадион «Спартак» 0 В ближайшее время депутаты Тамбовской городской Думы рассмотрят проект решения, внесенный главой города о согласовании передачи стадиона «Спартак» из муниципальной собственности городского округа - город Тамбов в государственную собственность Тамбовской области.

В Сампурском районе в результате ДТП погибло 5 человек 0 В 05.02 14.02.2020 в ОДС ЦУКС от диспетчера ПЧ-31 поступила информация о ДТП произошедшем в Сампурском районе на 498 км трассы Р-22 «Москва-Волгоград» вблизи н.п. Павловка.

«Гражданский патруль» нашел новых виновных в загрязнении реки Студенец 0 Общественники из «Гражданского патруля» после проведенных рейдов вдоль русла рек Студенец и Чумарсы в городе Тамбове нашли новых виновных в загрязнении реки Студенец.

Прокуратура потребовала решить проблему аварийного дома по ул. Буденного 0 После обращения жителя дома №30/50А по ул. Буденного г. Тамбова прокуратура Советского района провела проверку по вопросу бездействия администрации Тамбова по решению проблемы расселения аварийного дома по вышеуказанному адресу.

В микрорайоне «Телецентр» приступят к строительству новой школы 0 На севере города Тамбова в микрорайоне «Телецентр» в 2020 году приступят к строительству новой школы на 2425 мест.