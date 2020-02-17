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В здании бывшего кинотеатра «Родина» проводятся самовольные работы
Сегодня, 09:35
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Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области возбуждено дело по ст. 7.14 КоАП РФ – проведение работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием объектов культурного наследия. Речь идет о работах на объекте культурного наследия – бывшее здание кинотеатра «Родина» в городе Тамбове.
Собственнику здания выдано предписание о незамедлительном приостановлении работ. Здание «Кинотеатр «Родина» построено в 1941 году. В 1950-е годы его реконструировали по проекту известного тамбовского архитектора В.Г. Самородова. Интерьеры были очень выразительны. В паспорте объекта культурного наследия они определены в качестве предмета охраны: «Внутри здания сохранилось декоративное оформление в виде пилястр с капителями, лестничным ограждением из ряда балясин, объединенных перилами, а также широким потолочным профилированным карнизом» (Приказ №93 об утверждении охранного обязательства от 16.05.2019 г.).
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