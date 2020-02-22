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В День защитника Отечества в Тамбове состоялся торжественный митинг
Вчера, 19:23
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Сегодня в Тамбове состоялся торжественный митинг посвященный Дню защитника Отечества. На Воздвиженском кладбище руководители города и Тамбовской области, военнослужащие и ветераны боевых действий почтили память солдат, не вернувшихся с войны.
Кроме того были возложены цветы у Вечного огня, памятников Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, «Тамбовский колхозник», Зои Космодемьянской. Торжественные мероприятия прошли и в других муниципальных образованиях области.
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Тамара Фролова поздравила тамбовчан с Днём защитника Отечества.
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