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В День защитника Отечества в Тамбове состоялся торжественный митинг

Вчера, 19:23
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В День защитника Отечества в Тамбове состоялся торжественный митингСегодня в Тамбове состоялся торжественный митинг посвященный Дню защитника Отечества. На Воздвиженском кладбище руководители города и Тамбовской области, военнослужащие и ветераны боевых действий почтили память солдат, не вернувшихся с войны.

Кроме того были возложены цветы у Вечного огня, памятников Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, «Тамбовский колхозник», Зои Космодемьянской. Торжественные мероприятия прошли и в других муниципальных образованиях области.

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Тамара Фролова поздравила тамбовчан с Днём защитника Отечества.
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В День защитника Отечества в Тамбове состоялся торжественный митинг

Вчера, 19:23
0
Сегодня в Тамбове состоялся торжественный митинг посвященный Дню защитника Отечества. На Воздвиженском кладбище руководители города и Тамбовской области, военнослужащие и ветераны боевых действий почтили память солдат, не вернувшихся с войны.

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