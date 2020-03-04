Без торгов администрация города не имела права продавать землю по ул. Мичуринская, 211Б Комментариев: 0



Проверка была проведена после обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который высказал предположение, что подобная сделка проведена с нарушением требований закона «О защите конкуренции».



Строительство плавательного бассейна в микрорайоне «Московский» было предусмотрено адресной инвестиционной программой Тамбова на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов, но в дальнейшем от проекта отказались.



«Возведенный мини-бассейн, нужен был, чтобы провернуть сделку, под благовидным предлогом без торгов произвести отчуждение участка. Далее, взять и застроить территорию многоэтажными домами. Думаю, здесь вполне может прослеживаться коррупционная составляющая», — высказывал данную позицию Артем Александров в 2019 году.



Оказывается, действительно у администрации города Тамбова отсутствовали основания для проведения сделки без процедуры торгов.



«Как следует из договора купли-продажи, площадь земельного участка составляет 8,5 тысяч квадратных метров, что превышает площадь находящегося на нем сооружения почти в 46 раз, — сообщила в ответе на запрос депутата руководитель УФАС по Тамбовской области Елена Гречишникова. — Согласно закону о защите прав конкуренции — органам местного самоуправления безусловно запрещается осуществлять такие действия».

УФАС по Тамбовской области провело проверку законности процедуры купли-продажи земельного участка по ул. Мичуринская, 211Б в городе Тамбове, где должны были построить «Олимпийский» бассейн. Напомним, что большой земельный участок площадью 8 496 кв.м. продали физическому лицу в конце ноября 2016 года без проведения торгов за 3 млн. рублей.Проверка была проведена после обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который высказал предположение, что подобная сделка проведена с нарушением требований закона «О защите конкуренции».Строительство плавательного бассейна в микрорайоне «Московский» было предусмотрено адресной инвестиционной программой Тамбова на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов, но в дальнейшем от проекта отказались., — высказывал данную позицию Артем Александров в 2019 году.Оказывается, действительно у администрации города Тамбова отсутствовали основания для проведения сделки без процедуры торгов.



