Депутаты предложили горожанам самим шить маски Комментариев: 0



Депутат Алексей Власкин предложил МУП «Аптека № 3» провести «товарную интервенцию» для обеспечения населения товарами первой необходимости с минимальной наценкой, в том числе обеспечит горожан масками.



Главный врач ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» Владимир Виницкий предложил самим гражданам делать маски из марли.



«Маска меняется один раз в два часа, представьте, сколько это стоит, если она одноразовая? А марлевую маску можно постирать, погладить утюгом, и они будут служить гораздо дольше», - приводит слова Владимира Виницкого



С таким подходом согласись и представители администрации города Тамбова, что практика успешно работает в муниципальных учреждениях. Также администрацией ведется информационно-разъяснительная работа среди горожан, в том числе и по проведению диспансеризации, флюорографического обследования и вакцинации населения от гриппа.



За истекшую неделю число заболевших ОРВИ в Тамбовской области увеличилось на 1,7%. Всего отмечено 6790 случаев острой респираторной вирусной инфекции, показатель заболеваемости составил 65,3 на 10 тыс. населения, что на 31,9% ниже порогового уровня. На территории области зарегистрировано 3 случая новой коронавирусной инфекции. Больные находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице. На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели 19 вопросов основной повестки дня. Бурные обсуждения были посвящены вопросу - создания условий для оказания медицинской помощи населению. В центре внимания депутатов остается вопрос, связанный с дальнейшей судьбой МУП «Аптека № 3».Депутат Алексей Власкин предложил МУП «Аптека № 3» провести «товарную интервенцию» для обеспечения населения товарами первой необходимости с минимальной наценкой, в том числе обеспечит горожан масками.Главный врач ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» Владимир Виницкий предложил самим гражданам делать маски из марли., - приводит слова Владимира Виницкого lifetambov.ru С таким подходом согласись и представители администрации города Тамбова, что практика успешно работает в муниципальных учреждениях. Также администрацией ведется информационно-разъяснительная работа среди горожан, в том числе и по проведению диспансеризации, флюорографического обследования и вакцинации населения от гриппа.За истекшую неделю число заболевших ОРВИ в Тамбовской области увеличилось на 1,7%. Всего отмечено 6790 случаев острой респираторной вирусной инфекции, показатель заболеваемости составил 65,3 на 10 тыс. населения, что на 31,9% ниже порогового уровня. На территории области зарегистрировано 3 случая новой коронавирусной инфекции. Больные находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице.



