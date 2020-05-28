В Тамбовской области продлен режим повышенной готовности Комментариев: 0



Несмотря на то что сохраняется запрет на деятельность спортивных организаций, в том числе фитнес-клубов, разрешается тренироваться профессиональным спортсменам в специальных клубах, если речь идёт о видах спорта, по которым возобновили всероссийские спортивные соревнования.



Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, созданные в организационно-правовой форме муниципального учреждения, осуществляют свою деятельность в части оказания государственных услуг Росреестра, регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации».



Разрешается проведение школами консультаций в очной форме индивидуально и (или) в группах (численностью не более 4 человек). Глава администрации региона принял постановление о продлении режима повышенной готовности до 7 июня, но есть ряд послаблений.Несмотря на то что сохраняется запрет на деятельность спортивных организаций, в том числе фитнес-клубов, разрешается тренироваться профессиональным спортсменам в специальных клубах, если речь идёт о видах спорта, по которым возобновили всероссийские спортивные соревнования.Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, созданные в организационно-правовой форме муниципального учреждения, осуществляют свою деятельность в части оказания государственных услуг Росреестра, регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации».Разрешается проведение школами консультаций в очной форме индивидуально и (или) в группах (численностью не более 4 человек).



